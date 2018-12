Leksands rekordsvacka växer – nollat mot Västervik: "Vi är för bleka"

Första perioden slutade mållös och var ganska händelsefattig. Leksand hade de klaraste målchanserna, framför allt var Anton Karlsson nära att få hål på Emil Kruse i hemmalagets målbur.

– Vi gör en riktigt bra period. Det känns som att vi haft mest puckinnehav. Det gäller bara att få in pucken nu, sa Anton Karlsson till C More efter den första perioden.

Mer skott blev det också från Leksands sida i den andra perioden då dalalaget fick iväg 15 avslut mot hemmalagets målbur. Men, utan utdelning.

Istället var det Västervik som tog ledningen. Kevin Schulze stod i egen zon och gjorde en öppnande passning till Emil Alba, som släppte pucken bakom ryggen till Darren Nowick som sköt. Kellen Jones var framme vid mål och lirkade in pucken bakom Jonas Arntzen.

– Vi skulle behöva ett mål för att få lite energi. Det går lite troll i oss och jag tror att självförtroendet skulle släppa med ett mål, sa Leksands Jon Knuts till C More inför tredje perioden.

I tredje perioden var det fortsatt jämnt spelmässigt men ett kompakt hemmaförsvar gjorde det svårt för Leksand som inte lyckades få in några mål i den här drabbningen.

Leksand tog ut målvakten i jakten på en kvittering – men, då kom två mål i tom bur i slutminuterna för hemmalaget.

– Vi får inte igenom skotten. Vi är för bleka anfallsmässigt idag. Vi visste vi skulle möta ett starkt lag framför eget mål, men vi vinner inte kamperna där, säger Leif Carlsson till C More.

Redan efter söndagens förlust mot Karlskoga kunde domarna.se konstatera att Leksand tidigare aldrig förlorat fem matcher i rad under ordinarie tid i Hockeyallsvenskan.

Nu är rekordsviten uppe i sex raka förluster.

På fredag är det bortamatch mot Modo för Leksands IF.

Matchens grej

Västerviks kompakta försvarsspel var imponerande. Jag vet inte hur många skott hemmaspelarna blockerade – och hjälpte sin målvakt Emil Kruse till att hålla nollan.

Matchens miss

Samtidigt är det så oerhört tydligt att självförtroendet i LIF just nu är helt under isen. Leksand gjorde totalt sett en helt okej match – och sköt mycket skott utan utdelning.

Matchens tre bästa spelare

Emil Kruse, Västervik

Hemmamålvakten gjorde en jättematch och höll nollan. Stod för några riktigt svettiga räddningar – och var en vägg för LIF-spelarna.

Anton Karlsson, Leksand

LIF-forwarden skapade lägen, vann närkamper och var på gång i hela matchen. Borde ha gjort något mål – men var nyttig för gästerna med sin energi.

Ken Jäger, Västervik

Hemmalagets fjärdekedja var riktigt bra mot Leksand och bet sig ofta fast i offensiv zon. Jäger var pigg och kändes som ett hot för bortaförsvaret.

Matchfakta: Hockeyallsvenskan

Västerviks IK–Leksands IF 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Andra perioden: 1–0 (4.25) Kellen Jones (Darren Nowick, Emil Alba).

Tredje perioden: 2–0 (18.07) Alexander Lindqvist-Hansen (Henrik Malmström), i tom bur, 3–0 (19.49) Filip Suchý (Alexander Lindqvist-Hansen, Henrik Malmström), i tom bur.

Skott: 28–33 (8–9, 13–15, 7–9)

Utvisningar: Västervik 2x2, Leksand 1x2.

Domare: Filip Sandstedt.

Publik: 1349.