Klartecken från AIK:s nyckelspelare – gör comeback mot Leksand: "Ska försöka lira"

AIK har varit utan sin bästa back Johan Larsson i 12 av de 15 senaste matcherna – först på grund av en hjänskakning, sedan på grund av en skada som kom efter en oturlig krock med lagkamraten Alexander Deilert.

Men efter torsdagens träning stod det klart att backklippan, som rankades som hockeyallsvenskans näst bästa spelare i Hockeypuls stora rankning före jul, är tillbaka i laguppställningen igen och gör comeback borta mot Leksand.

– Jag ska försöka spela i alla fall, och så ska jag ska hålla koll på Deilert nu, skrattar Johan Larsson.

Duon ser ut att bilda backpar även mot Leksand.

Och kanske kan AIK även få in Joakim Lilliehöök i laget. Han har varit sjuk och missade även torsdagens träning, men Tomas Mitell har hopp om att han kan spela.

– Han hade lite feber i morse men vi hoppas att han ska kunna spela i morgon, säger Mitell.

Och efter en höst där flera spelare ständigt varit frånvarande, börjar AIK ana ljuset i tunneln. Snart kan samtliga utespelare vara tillgängliga. Mot Leksand kommer Philip Broberg och Simon Fernholm att saknas, men de är snart tillbaka.

– Fernholm är nära. Om fem, sex dagar är vi skadefria bland utespelarna, förutsatt att inget annat händer, säger Mitell, som då också hoppas att laget hittar tillbaka till det offensiva spel man hade fram till mitten av november, då skadeläget blev som värst och man tvingades ändra spelidé för att så många spelare saknades.

- Man ser de andra topplagen, de är de mest skadefria. Man har inte råd att ha fyra, fem, sex man på listan hela tiden. Vi har gjort det bra som klarat av det, säger Mitell.

Helt skadefria är det dock ett tag kvar till att AIK blir. Målvaktssidan är fortfarande ett frågetecken på grund av Johannes Jönssons knäskada och där väntar AIK-ledningen på mer besked.

På forwardssidan är AIK skadefritt igen, men man avvaktar med att låta Garry Nunn göra comeback.

– Vi får se, kanske spelar han på söndag. Men just nu har vi så många tillgängliga så det finns ingen given lucka att fylla, och det är inte bra för hans ljumske att sitta på bänken länge och kastas in då och då. Så vi får se, säger Mitell.

Läs mer: Siffrorna som talar för Oskarshamn och AIK – ett av lagen går upp i SHL

Så kan AIK starta mot Leksand

Målvakt:

Erik Källgren (Robin Wallin)

Backar:

Johan Larsson - Alexander Deilert

Andreas Hjelm - Filip Windlert

Ludvig Claesson - Joakim Lilliehöök

Jonatan Asplund

Forwards:

Max Lindholm - Christian Sandberg - Daniel Muzito-Bagenda

Anton Holm - Fredric Weigel - Jesper Frödén

Jens Jakobs - Eric Castonguay - Sam Marklund

Mathias From - Oscar Nord - Jacob Dahlström

Lukas Macklin

Läs mer: Beskedet om AIK-talangen – då kan han vara tillbaka från JVM: "Landar i morgon"