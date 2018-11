JUST NU: Han blir Leksands nya GM – presenterad av klubben

Hockeypuls var tidigt ute och listade Thomas Johansson som ett av de tänkbara namnen för posten i Leksands nya organisation.

I en intervju med just Hockeypuls var Thomas Johansson kryptisk.

– Jag för diskussioner med en klubb, det gör jag. Sedan vilken klubb det lämnar jag okommenterat.

Men nu har Leksand själva gått ut med nyheten att det blir Thomas Johansson i rollen som general manager.

– Jag är jätteglad att ha fått det här uppdraget och är väldigt tacksam att föreningen vill satsa på mig. Jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften och känner mig exalterad att få vara en del av Leksands IFs framtid, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

– Att bygga en spelidé, att skapa delaktighet och en vi-känsla är min största passion och mitt största driv som jag brinner mycket för så uppdraget ska bli jätteroligt. Jag vill, och ska, vara med att stötta upp med tankar och idéer om organisationen och om spelet och är glad över att få den möjligheten. Historiken som föreningen har, och det starka stödet som finns för föreningen runtom hela landet, gör att uppdraget känns än mer spännande och tillsammans ska vi bygga något bra in i framtiden.

Johansson, som under sin spelarkarriär vunnit SM-guld med Djurgården och dubbla VM-brons med tre kronor, var tidigare Director of hockey operations i just Djurgården. Han tillträdde den posten inför säsongen 15/16, men lämnade efter förra säsongen när klubben gjorde en omorganisation.

