Juniorbacken petas – så ställer Leksand upp hemma mot Karlskoga

Efter en tidig uppryckning under nye tränaren Roger Melin har Leksand nu förlorat två matcher i rad. Chans till revansch får laget under lördagseftermiddagen när Karlskoga besöker Tegera Arena.

Noterbart är att juniorbacken Axel Bergkvist petas, och att en annan junior – August Berg – går in som sjundeback för hemmalaget.

Så här ställer lagen upp.