Hanses om sympatin för Leksand och målvaktskampen: "Man får anpassa sig snabbt"

Modo besegrade Leksand inför nästan 5000 åskådare i Fjällräven Center under fredagskvällen. Efter en drömstart med två mål de första tre minuterna såg det ut som att Modo skulle krossa motståndet, men det blev till slut bara en uddamålsseger.

– Vi hade en fantastisk start, det var väldigt kul att se, säger Modos för kvällen startande målvakt, Erik Hanses och fortsätter:

– Det känns lite surt att vi gör det så spännande, vi äger dem i stora delar av två perioder. Tredje går till dem, men det var skönt att vi kunde vinna till slut.

Hanses har på sistone varit bänkad till förmån för Linus Lundin, men mot sitt tidigare lag återfanns han mellan stolparna och räddade 25 av 27 skott.

– Det kändes väl helt ok tyckte jag, det finns att jobba på och grejer som var rätt bra också.

Under tiden han inte startat berättar Hanses att han försökt satsa ännu mer på träningarna.

– Jag har försökt ta tillfället i akt och köra lite hårdare träning istället. Man får anpassa sig snabbt och göra det bästa av situationen hela tiden.

Att vara bänkad så pass mycket som han är nu är inget Hanses varit van vid under sin tid i Modo. När han inte varit skadad har han nästan alltid varit given under sina tre säsonger i klubben.

– Så är det, men den tränaren tycker ska stå väljer de att spela. Mer än så är det inte, jag ser positivt på situationen.

Känner du att du måste jobba ännu hårdare på träning och match när du har så stor konkurrens om förstaspaden?

– Så blir det ju, det gäller att kriga för varje millimeter. Det är det jag ser som positivt.

Modos vinst innebar en åttonde raka match med poäng för laget. För motståndaren Leksand var det sjunde raka förlusten och Hanses känner sympati för sin gamla klubb.

– Jag har varit med om det själv och det är inte kul. Det är en sån bransch, så det går att vända och det tror jag de kommer göra också.

För Modos del är det mesta frid och fröjd och trots en lite sämre avslutning på fredagens match tycker inte Hanses att det är någon idé att skruva på något.

– Vi är inne i en bra period, jag tycker vi ska bygga vidare på det här. Vår defensiv har blivit bättre på slutet, så den ska vi fortsätta hålla i, avslutar Hanses.