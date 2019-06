HA TOPP 14: Lugn och ro i hockeyallsvenskan – men två lag avancerar på listan: "Ser väldigt intressant ut"

1) Modo (1) – fick negativt besked?

Kommentar: Har inte presenterat något nytt de senaste veckorna, men ligger ju i framkant. Söker en toppspelare offensivt, men fick enligt uppgifter nej från den spelare man hade överst på listan just nu.

Sedan är det ju förstås backsidan, som ska kompletteras. För visst fortsätter väl Tobias Enström en säsong till? Och kommer Tobias Viklund tillbaka?

Modo får även hålla tummarna för att ingen spelare plockas av något SHL-lag – mer än tre veckor återstår innan den faran är över.

2) Västerås (2) – ser klara och starka ut

Kommentar: Kelsey Tessier var senaste namnet in, och det var flera veckor sedan. VIK ser klara ut, och starka. Kommer säkert tippas högt i tabelltipsen, med förra säsongens framgång i närminnet.

3) Timrå (6) – ser väldigt intressanta ut

Kommentar: Är så gott som klara med lagbygget, och jag tycker att det ser väldigt intressant ut. En blandning av talang, rutin och hemmafostrade spelare – och de flesta vet vad hockeyallsvenskan handlar om. Och trots att det finns rätt många som varit med ett tag, är det bara två spelare som är över 30 år – backen Jonathan Carlsson och forwarden Morten Madsen.

Jag sätter upp Timrå några hack på listan nu, jag tror på tränaren Fredrik Anderssons förmåga att få ihop detta till en stark grupp.

En reservmålvakt till ska in, och där snackas det om en återkomst för Adam Ohre, som spelade 43 matcher för klubben under tre säsonger, 2014–17.

4) Björklöven (3) – starka namn på väg in

Kommentar: Har en blandning av kontinuitet och nyförvärv, som ser intressant ut. Men man är inte klara. Ludvig Stenvall, en offensiv, ung och lovande back, är senaste namnet in. Ett par backar och en forward ska in ytterligare, och där uppges Alexander Deilert vara så gott som klar, en back som Löven definitivt skulle kunna bygga sitt spel kring. Ett namn som det också ryktas om är Alex Hutchings, som kan bli den spelare fansen samlat in pengar till.

Det hade ju inte gjort det här lagbygget sämre på papperet.

5) SSK (4) – nära en backvärvning

Kommentar: Det som hänt de senaste veckorna är att backen Nicklas Grossmann lade av på grund av skadeproblem. Det behöver dock inte vara alltför negativt för lagets spel – "Grossa" ska ha all respekt för sin fina karriär och att han återvände till SSK, men den senaste säsongen märktes det att han inte var sitt rätta jag.

Så SSK söker nu en ersättare, och uppges vara mycket nära ett nyförvärv. Samt någon back till – men just nu är de fem i truppen, och fler än sju vill inte tränaren Ulf Lundberg starta säsongen med.

6) AIK (5) – slutspelsplatsen känns given

Kommentar: Tvingades till en liten rockad på backsidan, när Henrik Nilsson hoppade på SHL-tåget och skrev på för Oskarshamn. Ersättaren är förmodligen mer defensiv, men ändå ett bra namn på den här nivån – Robin Jacobsson.

Söker fler backar och forwards, och Oskar Drugge uppges vara så gott som klar för Gnaget. Sen har man ju en enormt stor trupp just nu, med många provspelare som ska sållas bort innan september, och där återstår ju att se vad som blir kvar. Just nu är AIK lite svårbedömda, men slutspelsplatsen känns given.

7) Mora (8) – viktig pusselbit in

Kommentar: Medan många konkurrenter blivit närmast klara, har Mora tvingats kämpa på med sin silly season efter nedflyttningen från SHL. Senaste pusselbiten är en viktig och stark sådan, centern Daniel Ljunggren som hämtas från Tingsryd där han var poängbästa spelare i fjol.

I övrigt så märks det att Mora har ett lag där man behållit ett antal större "stjärnor", som man kan kalla dem på hockeyallsvensk nivå – som Adam Masuhr, Viktor Amnér, Emil Bejmo och Niki Petti. Och därför får värva en del spelare från hockeyettan som inte kostar lika mycket, nästan halva laget är sådana spelare.

Svårbedömt för oss utomstående, och det blir nog en utmaning för nya tränaren Jeff Jakobs att få ihop det här laget och hitta rätt roller åt alla.

8) BIK Karlskoga (7) – har de en förstecenter?

Kommentar: Har fått in två starka kort den senaste tiden, i forwardarna Filip Ahl och August Gunnarsson, som båda gjort det bra i sämre lag, som Tingsryd och Vita Hästen.

BIK är nu klara med lagbygget, givetvis förutsatt att ingen försvinner till SHL. Men centersidan är ett frågetecken för mig, där har BIK tappat flera vassa namn och inte riktigt lyckats ersätta dem. Har de verkligen en förstecenter?

9) Karlskrona (9) – offensiv back in

Kommentar: Slog nyligen till med ett nyförvärv efter flera veckors tystnad. Dylan Zink kommer troligtvis få uppdraget att styra lagets powerplay nästa säsong. En offensiv back som man hoppas ska göra samma resa från norska ligan som Nick Pageau gjorde förra säsongen i KHK.

Bör nu vara klara med målvakts- och backsidan och letar forwards, som säkert ska vara spetsspelare.

10) Västervik (10) – defensiv back ska bli offensiv

Kommentar: Gjorde klart backsidan genom värvningen av Adam Plant, som väntas ta en offensiv roll – trots att han varit en mer defensiv spelare den senaste tiden, då han varvat spel i AHL och ECHL. Det blir intressant att se hur det går.

Plant blir den fjärde nordamerikanen och den sjätte utlänningen i VIK:s trupp. Men två av dessa är kvar sedan tidigare, och gemenskapen brukar kunna bli stark i Mattias Karlins lag, i en liten stad som Västervik är.

Har fortfarande ett antal forwardsplatser kvar att fylla.

11) Almtuna (14) – intressant lagbygge

Kommentar: Har ett intressant lagbygge, som andas mycket hockeyettan – men där det finns en del spets. Större delen av truppen är klar, och det blir intressant att se hur Martin Gudmundsson får ihop det.

Mattias Granlund från Björklöven, målvaktstalangen Daniel Rosengren och Alexander Bjurström från Brynäs är de senaste nyförvärven. Victor Aronsson från Modo kan säkert också lyfta i en större roll.

Jag skickar upp Almtuna ett par placeringar på den här listan.

12) Kristianstad (11) – tappar två nyckelspelare

Kommentar: Har presenterat ett nyförvärv de senaste veckorna, den gigantiske forwarden Daniel Andersson som återvänder till klubben. Många minns honom kanske från tiden i Pantern.

Skulle behöva fylla på ytterligare, och där uppges Dennis Svensson vara nära att ta en viktig roll som förstecenter i laget.

Men att två av lagets bästa och mer rutinerade spelare från i fjol, forwardarna Victor Löfstedt och Robin Sterner, inte blir kvar – det måste ses som ett bakslag. Duon hade ju hundratals allsvenska matchers rutin och hade säkert kunnat ta större roller nästa säsong.

13) Vita Hästen (12) – spännande, men har bara två backar

Kommentar: Målvaktssidan är klar, och två forwards har kommit in den senaste tiden. Istvan Bartalis från tyska ligan, och Oliver Nordberg som öst in poäng i Österrike. Lär bygga sitt lag på två kedjor som ska leverera mycket poäng, och hoppas att några hockeyettan-värvningar slår igenom. Ser mer och mer spännande ut. Men Hästen har ju bara två backar klara. Svårt att placera laget högre än så här då.

14) Tingsryd (13) – här händer inte mycket

Kommentar: Har bara en målvakt, fem backar och tio forwards klara, officiellt alltså, just nu och har inte presenterat något nytt under juni. Svårt att sätta Tingsryd högre än så här då.