Gunnarssons hälsning till LIF-legendaren med samma nummer: "Vi ska göra allt för att vinna för Niklas"

Daniel Gunnarsson minns inte mycket från Niklas Erikssons aktiva karriär.

– Jag är lite för ung för det, säger den 26-årige Köpingssonen som däremot hade Eriksson som tränare under juniortiden i Leksand, något som bland annat resulterade i ett JSM-guld 2009/2010.

– Det finns bara gott att säga om en sådan som Niklas. Han och Christer Olsson kompletterade varandra bra som tränare, minns Gunnarsson.

Nu ska Niklas Eriksson hyllas för sina 721 matcher i Leksands IF och strax före nedsläpp i matchen mot Almtuna hissas tröjan till taket i Tegera arena.

– Det blir speciellt och vi ska göra allt för att vinna för Niklas, säger Gunnarsson.

Leksands IF är uppe i sex raka segrar. Den senaste togs mot Björklöven borta i onsdags, 4-1.

– En riktigt bra bortamatch, åtminstone i två perioder. Tredje kanske var lite sämre, men det blir ju lätt så när man ska bevaka en ledning.

Gunnarsson själv gjorde som han oftast har gjort på slutet – bidrog med poäng. Det blev två stycken, båda assists, mot Björklöven.

När det gäller poängproduktionen är Gunnarsson Leksands hetaste spelare för tillfället. Under de 14 matcherna som Roger Melin har coachat laget har Gunnarsson snittat en poäng per match, 7+7.

Dessförinnan hade han nio poäng på 29 matcher.

– Det känns bra. Både för mig och för laget. Egentligen tycker jag inte att jag har ändrat på så mycket, utan det är mer att poängen har börjat trilla in. Jag tycker att jag har skjutit mycket hela säsongen, men nu får jag igenom skotten bättre och om inte pucken går in direkt, så kan någon annan vara där och slå in returen.

Gunnarsson har redan passerat sitt eget poängrekord på en säsong.

– Jag ser mig mer som en tvåvägsback, men har väl känt att jag har haft mer offensivt i mig än vad jag har visat förut, säger han.

I takt med utdelningen har även självförtroendet fått en knuff i rätt riktning.

– Så är det så klart. Man vågar ta för sig mer och spelar med ett annat lugn. Jag känner mig mer delaktig både defensivt och offensivt.

Fram till jul hade Leksands backar gjort tio mål på 29 matcher. Efter jul har det blivit 14 mål på lika många matcher.

– Riktigt kul att vi backar är med och bidrar.

I samband med tränarbytet tog Jens Nielsen över ansvaret för backarna.

– Han bidrar med mycket offensivt tänk, en del detaljer i powerplay och hur man ska röra sig på blålinjen. Jag får nog tacka både Jens och Roger (Melin), säger Gunnarsson.

Nu har ni vunnit sex raka matcher. Har ni tagit sikte mot att slå den negativa sviten före jul på nio raka förluster?

– Det gör vi gärna, men det allra viktigaste är att vi står kvar med båda fötterna på jorden och inte svävar i väg, säger Gunnarsson.