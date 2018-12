Enorma stödet till Tobias Forsberg – efter skräckskadan: ”I dag känns hockey mindre viktigt”

Publiken laddade för annandagshockey och ett sent julfirande, men trots seger kom firandet av sig. Det efter att Tobias Forsberg olyckligt ramlat in i sargen med huvudet först. 30-åringen låg under lång tid kvar på isen innan vårdpersonalen kunde förflytta honom.

Under torsdagen kom de första uppgifterna om Forsbergs status. Klubben meddelade på sin hemsida att tillståndet är allvarligt.

Det skapade många reaktioner hos hockeypubliken i landet. Redan under matchen stöttades han av de egna fansen och under torsdagen strömmar det in kommentarer på sociala medier. Här är ett urval av det stöd som Forsberg får: