Efter tacklingen – Calle Själin drabbad av hjärnskakning: "Allt från en vecka till flera veckor"

Det var under gårdagens match mellan Leksand och AIK som Calle Själin tacklades in i sargen av AIK:s Daniel Muzito Bagenda. Tacklingen tog illa när Själin med full kraft flög med huvudet före in i sargen, och Själin blev liggandes på isen, men kunde till slut ledas av isen och fick därefter föras till sjukhus.

Tacklingen har varit omdiskuterad, och Roger Melin var under gårdagen kritisk till att situationen inte ledde till någon utvisning.

– För mig var tacklingen solklar och borde till och med bli en avstängning. Jag menar inte att det var meningen på något sätt, men det blev ju ful i och med att den träffade mot huvudet. Och Calle lär ju bli borta ett tag, sa Melin till Hockeypuls efter matchen.

Huvuddomaren Richard Magnusson har i efterhand medgett att han borde ha agerat annorlunda.

– I efterhand har vi gått igenom händelsen med bättre bilder från andra vinklar, och har kommit fram till att det hade varit mer korrekt med fem minuter och game misconduct (matchstraff) för boarding, säger Richard Magnusson till Hockeyallsvenskans hemsida.

Se situationen nedan:

Under torsdagen uppdaterade Leksand via sin hemsida kring Själins skadesituation.

Där konstaterade de att Själin drabbats av en hjärnskakning.

"Calle Själin har drabbats av en hjärnskakning efter att ha blivit hårt tacklad i sargen i onsdagens match mot AIK. Han har nu påbörjat sin återhämtningsprocess i form av den så kallade hjärntrappan där man stegvis ökar aktiviteterna och ansträningsnivån utifrån hur symptomen av hjärnskakningen artar sig. Det går inte att i nuläget att ge något definitivt besked när Calle kan vara tillbaka i spel. Liknande symptom kan ta allt från en vecka till flera veckors återhämtning" skriver de.