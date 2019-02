Backlöftet blir kvar i Leksand: "Det känns verkligen ärofyllt"

Under lördagen kom Leksands IF och August Berg, som fyller 20 år den 21 april, överens om att förlänga kontraktet med två år, till och med våren 2021.

Backlöftet kom till klubben inför den här säsongen från spel i AIK:s J20-lag.

– Jag tycker det är jättekul att få fortsatt förtroende i Leksands IF, och det är kul att ha fått chansen i a-laget här under säsongen. Det är speciellt att spela för en klubb som Leksands IF med så bra stöd. Det känns verkligen ärofyllt. Det är alltid kul att komma ner till hallen både på träningar och matcher när man vet att man har den uppbackningen, säger August Berg i pressmeddelandet.

Klubbens general manager Thomas Johansson är nöjd med att ha säkrat den talangfulla backen.

- Vi i Leksand är oerhört glada att August vill fortsätta hos oss. August är en back med stor potential och hans styrkor ligger i spelet med puck, blicken för spelet och viljan att komma till skott. Dessutom är August oerhört ambitiös gällande sin utveckling, säger Johansson.

August Berg har som junior även spelat med Brynäs IF och har Stockholmsklubben Vallentuna BK som moderklubb. Han har också representerat Sverige i U17- och U18-landslaget.

Den här säsongen har junioren hittills varit ombytt och spelat 16 matcher med a-laget i Hockeyallsvenskan och noterats för en assistpoäng. Det har även blivit 26 matcher i J20 Superelit där han stått för 21 poäng, varav sex mål.