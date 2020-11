Henrik Johansson: Trump är en showman men dålig politiker – och Biden har karisma som en död fisk

I skrivande stund vet vi inte vem som vunnit det amerikanska valet. Demokraternas Joe Biden har gjort en makalös upphämtning mot president Donald J Trump och världen ser nu på med en skräckblandad förtjusning när Trump i sedvanlig ordning vevar åt alla håll i sina försök att behålla makten.

Trumps huvudfokus ligger på att misskreditera poströsterna och ogrundade påståenden om att Demokraterna sysslat med valfusk. Eller som hur en uppgiven Fredrik Reinfeldt uttalade sig i SVT:s morgonsoffa: Det verkar som han inte ens förstår hur rösträkningen går till.

Oavsett hur det går så är det hög tid att diskutera den mytbildning som uppstått kring Trumps "otroliga kommunikativa förmåga" och hans närmare övernaturliga kontakt med ”vanligt folk”. En bild som inte sällan hans motståndare varit delaktiga i att bygga upp. Till Trumps stora glädje, såklart.

Missförstå mig inte nu, Trump är givetvis en skicklig showman. Han vet hur man ställer till med ett spektakel. Men en skicklig politiker eller kommunikatör? Nej.

Hade Trump haft den typen av kontakt med vanligt folk som det ofta påståtts hade han insett redan efter förra valet att han förlorat vad man kallar den "populära rösten", alltså folkflertalet. 2016 fick Trump tre miljonär färre personröster än Hillary Clinton, men vann samtidigt fler elektorsröster.

Där och då hade en skicklig politiker insett att denne behöver ena landet. Framförallt om man samtidigt valt att föra en politik fylld av radikal nationalism och religiös konservatism. Politiska inriktningar vars hela väsen går ut på identifiera ett yttre hot mot den egna gruppens kulturella och moraliska överhet.

Men i stället för att "bara" peka på ett utomstående hot i form av Kina, Iran, muslimer och mexikaner med flera så valde Trump att även peka inåt. Mot det egna folket. Demokrater, svarta, latinamerikaner, vänstermänniskor – You name it!

Alla grupper blev till en sörja av "vänsterextremister" och "socialister" som enligt Trump skulle svärta ner den amerikanska folksjälen samtidigt som de inför planekonomi och socialism.

Och just dessa grupper är ju vad man i folkmun kallar: Vanligt folk.

Om nu Trump mot förmodan vinner så gör han det än en gång utan en majoritet av rösterna. Bidens marginal är större än den Clinton hade mot Trump. Nej, skulle Donald dundra vidare så blir det via domstolar eller en knapp majoritet elektorer.

Samtidigt ska man ha i åtanke att Trumps motståndare har samma karisma som en död fisk. Ja, du kanske fnissar till, eller tycker att jag är hård, men i ärlighetens namn. Har du koll på något Biden gjort under sina femtio år som politiker, eller planerat att göra under sitt eventuella kommande presidentskap? Inte? Misströsta ej, du är knappast ensam.

Inget av detta kännetecknar en skicklig politiker eller kommunikatör, men visst funkar det till en viss gräns att sätta upp en show om du är en skicklig showman. Det kan till och med leda till vinst i ett system där det inte nödvändigtvis är den som fått flest röster som vinner.

Som en god vän sa: "I ett land där självbilden är att alla står närmre att bli miljonärer än att hamna på gatan, där kan allting hända."