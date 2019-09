Hennes pappa var sovjetisk soldat – Inger från Ludvika hittade sina okända syskon i ryskt tv-program

När Inger Gustafsson från Ludvika vad fjorton år bråkade hon med sin mamma om en småsak och fick hela sin tillvaro ställd på ända. ”Du ska vara tacksam över att Karl-Ivan tagit hand om dig fast han inte är din riktiga pappa”. Sedan var det locket på och inte förrän långt senare fick Inger veta att hennes riktiga far var från Sovjetunionen och hade flytt från ett tyskt fångtåg i Norge.

– Jag trodde väl inte riktigt på det då och tänkte inte mer på det förrän jag själv fick barn. Då började jag känna ett behov av att leta efter mina rötter.

Ingers mamma bodde med sina två systrar tillsammans med sin mamma i Laggbyn, utanför Smedjebacken. De ryska flyktingarna bodde i närliggande Baggbo och Abborrtjärn. De arbetade i skogen och var omtyckta i trakten – inte minst bland kvinnorna. Samtliga tre systrar visade sig vara med barn, något som upptäcktes först efter att ryssarna lämnat Sverige 1944.

– Mamma dog 2010 och var väldigt förtegen.

Dalarnas tidningar skrev redan 2004 om Ingers historia och om en legendarisk fotbollsmatch mellan svenskar och ryssar i Snöån. Då var frågorna många för Inger Gustafsson och hennes kusin Margareta, som också var med. Vilka var deras fäder – och vad hade hänt dem efter hemkomsten till Sovjet?

Inger har haft några fragment av familjens historia, gradvis förstod hon att hennes pappa var en av de ryska flyktingarna. Ett fotografi av två vackra ungdomar i blomman av sin ålder är ett konkret spår.

– Mamma och pappa var in till fotografen i Ludvika och den bilden har jag kvar. Jag tror att de var varandras första kärlek.

Nu har många frågetecken rätats ut, tack vare journalisten och Rysslandskännaren Elisabeth Hedborg. Hon har intresserat sig för de sovjetiska flyktingarna i Sverige sedan slutet av 90-talet och har skrivit en rad artiklar och gjort en tv-dokumentär i ämnet.

När hon läste artikeln om Inger ville hon gräva mer i historien om ”ryssarna” i Dalarna. Hon hittade en historia som sopats under mattan av myndigheterna i både Sverige och Sovjet – och som ofta förträngts av de män som flytt över gränsen från Norge.

– Jag satt på riksarkivet och hittade det ena häpnadsväckande dokumentet efter det andra, vilka livsöden! Men er artikel spelade en avgörande roll, säger hon.

En dossier handlade om Ingers pappa Alexsej. Elisabeth besökte familjen i Dalarna – och fick ur Ingers mamma mer än hon någonsin berättat tidigare.

– Hon sa till och med ord på ryska och det hade jag aldrig hört. Det var ingen idé att pressa henne. Jag har alltid haft det så bra med min fosterfar också, jag hade kanske känt annorlunda om jag varit särbehandlad.

Elisabeth föreslog att de skulle kontakta ett ryskt tv-program liknande det svenska ”Spårlöst”. Det var 2014, efter lång tids efterforskningar.

– Jag spelade in en video på Storgatan i Ludvika och skickade in. Det gick några veckor och sedan hörde Elisabeth av sig – ”vi ska åka till Moskva”, säger Inger Gustafsson.

Uppenbarligen hade tv-makarna hittat något, men de ville inte tala om vad. Alla känslor skulle vara äkta och spontana på inspelningen. Inger var sist ut i programmet och fick gå upp på scenen.

– Jag trodde att mitt huvud skulle sprängas – tänk om min pappa skulle komma in på scenen. Han skulle vara gammal då, men chansen fanns ju. Så springer det in en dam och ropar ”my sister, my sister”. Hon skrattar, gråter och kramar om mig. Då var det känslor, det gick så snabbt att jag inte riktigt fattade vad som hände.

Hon var en av fyra döttrar som Alexej hade fått med den kvinna han träffade efter hemkomsten. Han dog utan att veta om sin dotter i Sverige. Både Inger och hennes nyfunna ryska systrar är övertygade om att han hade velat ha kontakt om han känt till henne.

Efter programmet har Inger besökt systrarna, i staden Bui, åtta timmar med tåg från Moskva. Där togs hon emot med öppna armar. Särskilt starkt kändes bandet till den äldsta systern Zoya, som var döende i cancer.

– Hon bodde i det hus pappa hade byggt, med hans symaskin och andra saker kvar. Jag fick några blå fina glas som han hade tagit sig en sup ibland framför ett foto av en ung flicka från Sverige. Den bilden försvann, kanske blev hans fru svartsjuk och slängde den. Och vi besökte pappas grav.

Boken ”Min far var rysk soldat” är inte bara historien om Ingers pappa Alexej. Lika viktigt har det varit att belysa en bortglömd del av Sveriges historia. De ryska flyktingarna var till största delen tillfångatagna soldater som tyskarna forslat till Norge som slavarbetare. De som lyckades fly tog sig ofta över gränsen till Sverige. En del hamnade i Dalarna, men de flesta lämnade landet från 1944 och framåt. Påtryckningarna från Sovjet att de skulle utlämnas var hårda. Saken skulle tystas ner och svenska myndigheter uppmanade tidningarna i skarpa ordalag att inte skriva.

– Baltutlämningen är både kritiserad och genomlyst, men att något tusental sovjetiska flyktingar utlämnades till sitt gamla hemland är det inte många som känner till. det finns en hel del att diskutera här med. Faktum är att många av dem ville stanna i Sverige.

Den sovjetiska delegationen åkte runt i landet och sökte upp flyktingar för att förmå dem att åka hem. Detta gjordes med Sveriges goda minne och socialstyrelsen bistod med adresser. De flesta skickades hem, men några lyckades stanna – och ytterligare ett antal begick självmord. Exempel på detta finns bland annat hos de som befann sig i Dalarna. Uppfattningen var att hemma i Sovjet väntade avrättning.

– Det är oerhört skamligt. Det skulle vara otänkbart i dag att främmande makt åker runt och kontrollerar flyktingar på svensk mark. Det är inte känt eller diskuterat eller problematiserat. Jag hoppas att det ska engagera lika mycket som Ingers personliga berättelse. De har lyckats förtiga den, säger Elisabeth.

Någon information till männens familjer vad de råkat ut för fanns inte.

– Det var locket på totalt. Inte förrän långt efter kriget var slut fick många reda på det. De som var här visste inget om sina släktingar i Sovjet och vice versa.

För Inger Gustafssons del har de omvälvande händelserna som beskrivs i boken öppnat dörren till ett nytt liv. Till våren planerar hon en ny resa till Ryssland.

– Jag har har fått ett lugn – jag har fått veta det som går att ta reda på. Det känns skönt att ha sett hur han bott. Systrarna säger att jag är mest lik honom av oss alla. Det är synd att vi inte pratar samma språk.