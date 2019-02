Marika följer sin dröm och startar eget – börjar odla ekologiska snittblommor

I Hamre strax norr om Hedemora breder åkerfälten ut sig. Där bor Marika Skye Undevik, tidigare undersköterska som utbildat sig inom blomvärlden. Hon har läst till florist i Stockholm men också ekologisk odling vid Skattungbyn i Orsa kommun. Nu har hon startat eget företag och till våren kommer hennes odling av snittblommor börja gro.

Marika kommer att vara ganska ensam med att odla svenska snittblommor. Hon har själv inte hört om någon som bor lika långt norrut som försökt sig på detta, även om fler liknande odlare har dykt upp i landets södra delar. Att folk är mer klimatmedvetna tror hon ska göra att fler väljer svenska buketter.

– Rosorna kommer från Afrika, hur mycket kemikalier går det inte åt för att få dem hit i fint skick? Frågar sig Marika.

Många av blommorna kommer att odlas på åkermark alldeles intill huset där Marika bor med familj. Från husets uteplats kommer man kunna se ut över blommorna på åkern. Marken är grannens och har länge legat i träda vilket passar bra. Men bara för att det är vinter betyder inte det att arbetet ligger i lä. Marika har redan nu börjat med att så vissa av växterna.

– Prärieklockan såddes redan nu men blommar i augusti, säger Marika. Hon gillar att testa olika blommor, mer eller mindre kända. Hon har ordnat ett vinterrum för vissa växter, där blir det aldrig minusgrader men fortfarande kallt. Då kan man testa blommor som i vanliga fall inte klarar av dessa breddgrader.

Marika kommer att täcka jorden med gräsklipp. Marika har bett grannarna ge henne allt gräs som krattas upp från tomter i trakten. Det läggs över odlingen, fungerar som skydd och ger näring till jorden.

– Annars åker ju gräset till soptippen, nu blir det närmre att dumpa gräsklippet. Mina växter älskar det, säger Marika som är glad att inte behöva använda några konstgjorda medel för att hålla odlingen igång.

Försäljningen kommer ske på olika vis. Marika har kontaktat florister i Hedemora och Säter som ska vara positiva till att ta in hennes blommor i sortimentet, hon kommer även ha försäljning vid Karlersgården, på marknader, hemma vid odlingen men även erbjuda självplock.

Under vinterhalvåret faller det sig naturligt att det inte är lika mycket att göra med en odling som under sommarhalvåret. Då har Marika ett till äss i sin rockärm. Hon skriver barnböcker om raggarbilar. Något som hon kommer kunna syssla med under årets mörkare månader.