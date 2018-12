Radio Hedemora maratonsänder på julafton: "Ensamma kan behöva lite lokal radio"

Det är närradio-fantasten Tommy Samuelsson som ansvarar och sytt ihop julaftonssändningen. Han har lagt ned 130-150 timmars ideellt arbete för att få 15 timmar radio på julafton. Sändningarna går 09.00-24.00 och en repris av sändningen går på juldagen samma tid. Jultraditionen startade för att man ville hjälpa folk som inte hade någon att fira jul med och kanske behöver lite sällskap via etern.

– Julsändningarna startades för att vi såg ett behöv. Folk som sitter ensamma hemma kan behöva lite radio som är lokal, säger Tommy som uppskattar antalet lyssnare på 93,9 att vara 1000-1500 under julafton. I länets allra norraste delar kan det för vissa vara lite svårt att få in kanalen på sin FM-mottagare, för dessa går det bra att lyssna via nätet.

Radio Hedemoras julaftonsprogram

09,00 God Julmorgon 09,05 Julevangeliet 09,24 Klass 1a &1b, Stureskolan 09,30 Barnens julradio 1 10,05 Framtidstro på Folkan i Säter 10,30 Julbonader 11,00 Toner till Jul, Micael Jansson 12,00 Julgäst, Harry Lehto, Kulturchef 13,00 Linus Jullistan del 1 13,54 Klass 1a & 1b, Stureskolan 14,00 Barnens Julradio 2 15,00 Musikradio 16,00 Julandakt 16,20 Tvärflöjtskonsert 16,45 Musikradio 17,00 CountryStation Juledition 18,00 Luciakonsert HDA Kyrka 2018 19,00 Linus Jullista del 2 20,00 Modellbyggaren Sture Bylén 21,00 Kulturskolan Adventskonsert 21,16 Julsaga, Sperringens Julkalas 22,00 Julaftonsandakt 22,25 Musikradio 23,50 Tomten 23,55 Julens epilog