Naturreservatet används som sopstation: "Såg ut som att man dumpat en hel släpvagn med barnsaker"

Jim Nyberg från Davidshyttan har flera gånger sett skräp vid en parkeringsficka i Klosters naturreservat. I fredags var det dags igen, då såg det ut som att någon tömt en stor mängd barnsaker i skogen.

– Vi har sett att det slängs kartonger och saker där förut men nu såg vi att det låg nya saker på platsen som inte blivit förstörda av regnet, säger Jim.

Ett X-box, en barnspis, blöjkartonger, en barnsäng och mjölkersättningskartonger låg slängda på marken.

– Det låg väldigt mycket grejer där, det såg ut som att man dumpat en hel släpvagn med barnsaker, säger Jim. Många av sakerna anser han hade gått att sälja i andrahand eller ge till en loppis.

– Det är väldigt synd att det används som soptipp. Det ser ut som saker som skulle gå att sälja på loppis, det kan inte ha varit något problem att få det hämtat om man ville bli av med det, säger han.

Det är inte första gången han ser att platsen används för att dumpa saker. I höstas såg han också att saker slängts på platsen. Nu undrar Jim om det inte är en och samma person som använder parkeringsfickan som sopstation

Maria Blomqvist är miljöinspektör på Hedemora kommun, hon berättar att hon har fått in en anmälan om dumpningsfallet och ska ut för att inspektera området under dagen. Maria säger att det ibland kommer in sådana ärenden och att man från kommunens sida då försöker plocka bort skräpet så fort som möjligt.

– Det ska inte se ut sådär, säger miljöinspektören.