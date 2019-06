Anna Stenberg dominerade Dalahoppet igen: "Har gått väldigt bra hela helgen"

För två år sedan fick hon meetingpris efter en framgångsrik insats i Dalahoppet på Lugnet.

Men frågan är om inte Anna Stenberg toppade det i år.

– Jag gillar att tävla på Lugnet, verkar det som. Det har gått väldigt bra hela helgen, jag vann ju två klasser i fredags också, säger Anna Stenberg när sporten träffar henne efter segern i söndagens huvudklass, 1.40-hoppningen i Bilmetro Gävledala Grand Prix.

1.40-finalen vann hon på Cuori, som var en av två felfria hästar i grundomgången. I finalrundan var de sist ut och skulle, med en felfri runda, säkra segern. Det gick borde fort och säkert – fram till sista hindret som föll ner efter en lätt touch.

– Jag hade väl lite tur i fas ett, vi var i några hinder där. Men i fas två gick hon jättefint, säger Anna Stenberg, som efter den avslutande rivningen inte visste att hon hade vunnit när hon gick i mål på finalrundan.

Trots att hon hade den klart snabbaste tiden, och att båda finalmotståndarna också stod på fyra fel totalt.

Anledningen var att Maria Sedvall från Bollnäs, som var i ledningen när Stenberg och Cuori gav sig iväg, hade avslutat sin tävling med en felfri insats.

– Jag visste att jag hade ridit snabbt, men jag hade inte koll på att hon hade fyra fel från grundomgången. Det var först när speakern sa att jag hade vunnit som jag förstod det.

Bara någon timme tidigare hade Anna Stenberg gjort ännu en finalrunda. Med fyra fel i grundomgången 1.30-hoppningen gick hon på Aqua Nova vidare som femte och sista ekipage. De satsade allt och red riktigt snabbt, men drog på sig ytterligare åtta fel och stannade kvar på femte plats.

– Men jag var nöjd med det också, hästen var ganska trött. Det har varit en lång helg, konstaterar Anna Stenberg.

Och alltså inte bara för Anna Stenberg. Aqua Nova vann fredagens 1.25-hoppning och var tvåa i 1.30 på lördagen efter att ha varit dubbelt felfri båda dagarna. Cuori vann 1.35 i fredags och var precis utanför de placerade hästarna som sjua, med fyra fel, på 1.40 i lördags. I den senare tävlingen kunde Anna Stenberg trösta sig med att hon var trea på Quite All Right.

En minst sagt framgångsrik helg, om än inte helt överraskande.

– Jag vet ju att det är jättefina hästar, men ett ner kan man ju alltid ha ändå. Men vi hade marginalerna med oss, sammanfattar Anna Stenberg.

Flera dalaekipage fanns med i de tre nationella finalerna under söndagen, men endast Anna Stenberg lyckades placera sig.

Bland de elva ekipagen i söndagens 1.40-final fanns ytterligare två med dalaanknytning. Gagnefs Pernilla Witasp (Katla) var sexa med åtta fel och Jessica Simm (Earl Grey), Jump Club, slutade nia med tolv fel.

Borlänge Ryttarsällskaps Alice Andersols (Casquetta de Lómbre) var efter en felfri insats sexa i lördagens 1.30-hoppning och Sandra Simm (HS Suri), Borlänge Ridklubb, var placerad som nia i 1.25-hoppningen i fredags.

Utöver de nationella tävlingarna avgjordes även en hel del regionala klasser i helgen. Bland annat första omgången i ridsportallsvenskans division ett, norra zonen, där Gagnefs Ridklubb vann före Orsa Ridklubb och Åsebo Ridsällskap.