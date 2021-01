Här blir Leksand ett vinnarlag igen – men ”spökmål” blåste dem på fullpoängaren

Efter förlusten mot Färjestad förra lördagen och sex insläppta mål borta mot Oskarshamn i nästa nollpoängare i torsdags blev Leksands match mot Djurgården något mer av det kontrollerade slaget.

Första perioden slutade mållös, men i den andra höll Carter Ashton – som anslöt till laget först i december – hov.

Först i powerplay med en läckert svepande passning till Patrik Zackrisson som sköt 1–0 till Leksand.

Med tre minuter kvar till paus kom sedan Asthon loss i ett två mot ett-läge in i Djurgårdens zon. Emil Heineman – som serverade kanadensaren till dennes mål mot Oskarshamn för två dagar sedan – fanns på vänsterkanten, men Carter Ashton gjorde vad en målskytt gör: sköt själv, mellan benen på Niklas Svedberg, och ökade på till 2–0 för hemmalaget.

Carter Ashton kunde möjligen ha noterats för ytterligare en passningspoäng under sin succéperiod. Halvvägs in i mittakten bröt han nämligen in på mål och försökte överlista Svedberg med en backhanddragning, men i stället körde han in i Dif-målvakten som föll till isen – allt medan Johan Fransson lyfte in returen i närmast öppen bur.

Men i stället för mål visade domarna ut den 29-årige forwarden för interference.

Leksand såg ut att gå mot en komfortabel seger i den tredje perioden, men en minst sagt märklig situation gav Djurgården vittring med sex minuter kvar att spela. Dif-backen Tobias Ekberg skickade då ner en puck i Leksands zon som tog i plexiglaset – och ställde Janne Juvonen som hade lämnat sitt mål för att stoppa pucken i rundeln.

LIF-spelarna menade spelet borde ha stoppats dessförinnan, eftersom att styrningen skedde där plexiglaset är böjt och att pucken varit över sargkanten på sin väg dit – men efter videokontroll godkände domarteamet målet.

Så i stället för en lugn resa blev avslutningen ett drama.

Och när Dick Axelsson utnyttjade en sargretur var det kvitterat med 1.12 kvar av ordinarie tid.

Matchen till förlängning där gästernas Rhett Rakhshani först sköt i stolpen, innan Patrik Zackrisson ordnade fram en Dif-utvisning.

Spel fyra mot tre för de blåvita – som de misslyckades med att utnyttja.

Straffar vidtog till slut och där slog Carter Asthon till med det enda målet: två poäng till Leksand som borde ha varit tre.

Faktiskt LIF:s första seger i Tegera arena för 2021, låt vara att det bara var dalalagets fjärde match på hemmaplan efter nyår.

Matchens snackis

Djurgårdens ”spökmål” som Tobias Ekberg vallade in via plexiglaset. Var pucken i själva verket över sargkanten och ur spel dessförinnan? Mål blev i alla fall dömt, och LIF tappade sin 2–0-ledning i slutskedet av matchen.

Matchens (snack)is

Pucken studsade och for, antingen var det spelarnas kvalité (vilket är svårt att tro) eller så var underlaget inget vidare i dag.

Matchens 3 bästa LIF-spelare

1) Carter Ashton

Både framspelare och målskytt i ett och samma kraftfulla paket.

2) Oskar Lang

Svårfångat yrväder som skapar flera chanser. Tänk om han bara hade haft Carter Ashtons målsinne...

3) Janne Juvonen

Släppte in ett ”freakmål” ingen målvakt i världen hade räddat. På de mer mänskliga avsluten var Juvonen som vanligt superstabil

Leksands IF–Djurgårdens IF 3–2 e. str. (0–0, 2–0, 0–2, 0–0, 1–0)

Andra perioden: 1–0 (6.13) Patrik Zackrisson (Carter Ashton, Peter Cehlarik), spel fem mot fyra, 2–0 (17.21) Carter Ashton (Otto Paajanen, Johan Fransson)

Tredje perioden: 2–1 (13.13) Tobias Ekberg (Kalle Östman), 2–2 (18.48) Dick Axelsson (Robert Nardella, Rhett Rakhshani), spel sex mot fem.

Avgörande straff: Carter Ashton.

Utvisningar, LIF: 5x2. DIF: 6x2.

Skott: 28–28 (10–6, 11–7, 3–14, 3–1, 1–0).

Domare: Mikael Sjöqvist, Johan Nordlöf.

Leksands IF i Tegera arena: Janne Juvonen (Isak Posch) – Johan Fransson, Jonas Ahnelöv, Peter Cehlarik, Marek Hrivik, Carter Camper – Calle Själin, Matt Caito, Emil Heineman, Otto Paajanen, Carter Ashton – Daniel Gunnarsson, Patrik Norén, Oskar Lang, Patrik Zackrisson, Mattias Ritola – August Berg – Martin Karlsson, Jon Knuts, Nils Åman – Jesper Kandergård.