"Han lärde oss att visa alla respekt och medkänsla" – Göran Stanser till minne

Göran Stanser, Månsbo, Avesta har avlidit i en ålder av 76 år. Närmast anhöriga är hans hustru Astrid och de tre barnen Susanne, Maths och Jenny med familjer.

Vår pappa Göran hade ett långt och innehållsrikt liv. Han växte upp i Karlskoga och gick där på Bofors yrkesskola för att sedan börja arbeta som montör. Arbetet som montör tog honom till olika bruksorter runtom i Sverige, men han arbetade även så långt bort som i Tunisien.

Många somrar låg Göran ute på jobb ibland annat Halmstad och Östhammar. Då följde familjen med och fick bo i husvagn. När han under en period arbetade på bruket i Fagersta, åkte han till Avesta på dans och träffade sin blivande fru Astrid. 1970 gifte de sig i Grytnäs kyrka och Avesta blev en personlighet rikare.

Göran arbetade första tiden i Avesta på rörfirman Khysing och Klevfors, men fullföljde sedan sin dröm om att bli egen och startade Rörbussen. Den blå Rörbussen blev en bekant syn i Avesta och många berättar om en man som alltid ställde upp när det behövdes.

Göran hade ett stort idrottsintresse. Hans favoritlag var alltid BIK Karlskoga, men hans tid ägnades mest åt Skogsbo SK. Han arbetade ideellt under många år i styrelsen och hjälpte till att arrangera det som då hette Mekka Cup under flera år. När jag ville spela fotboll och det inte fanns flicklag så startade pappa det åt Skogsbo SK och blev även tränare åt oss flickor födda -71. Han var också väldigt stolt när sonen Maths började spela hockey för först Färjestad och sedan Linköping och reste långt för att se och heja.

Göran var själv aktiv inom idrott under många år. I sin ungdom spelade han hockey och fotboll. Sedan blev det tennis och badminton som han och Astrid spelade inom korpen i Avesta under många år. Han sprang dessutom kvartsmaran i Örebro. Förutom idrottandet så tyckte han också om att spela på hästar och lyckades även komma fram till Bingolotto. Göran deltog också vid flera tillfällen i Ring så spelar vi och då lyssnade vi alla och försökte hjälpa till med svaren. När man kom fram till huset i Månsbo, satt ofta pappa på farstutrappan och tittade på dem som gick till och från stan eller vad som hände hos Bergqvists. Satt han inte på farstutrappan så körde han runt på gården med traktor eller fyrhjuling. Göran jobbade och hjälpte andra in i det sista.

Andra intressen var fiske och båtar som han ägnade sig åt vid stugan i Utsund under många år. Ett starkt minne är hur ett av originalen som fanns på Klockarvallen alltid fick åka med oss i bilen till våra bortamatcher. Vi flickor tyckte det var jobbigt ibland, men för pappa var det en självklarhet att visa honom respekt och medkänsla och inkludera honom i vår gemenskap. Han lärde oss att visa alla respekt och medkänsla oavsett vem man var eller vad man hade. Eller som han själv sa, när han svårt sjuk på slutet, svarade akutläkaren som undrade om han hade förstorat hjärta.

– Nej, jag har ett stort hjärta.

Det hade han verkligen.

Jenny Stanser, dotter