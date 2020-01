Han blev vittne till biljakten som slutade i Bondarvet: "Jag trodde inte mina ögon"

Bondarvet är vanligtvis en lugn by i Fors utanför Avesta. Men under natten mot måndag utspelades dramatiska scener utanför Per Danilsgårds hem när fem polisbilar tog fast en brottsling efter en flera mils lång biljakt.

– Jag trodde inte mina ögon när jag gick ut genom balkongdörren, säger Per Danilsgård.