Ny seger och världsrekord för Högskolan Dalarna på Dellenbanan

Det blev en het dag när årets upplaga av Delsbo Electric avgjordes. Fordonen som tävlade var byggda för att åka så energisnålt som möjligt. Komfort och utrymme var inte prioriterat. Då klämmer man heller inte in en luftkonditionering.

Liksom förra året vann Högskolan Dalarna med sitt för året nya fordon Eximus III som klarade testet på endast 0,632 Wh/pkm.

Dalalaget var därmed en hårsmån före Luleå tekniska universitets fordon Acus som körde de 3,36 kilometrarna med en energiförbrukning på 0,707 Wh/pkm.

Dalalaget hade följande lagsammansättning: Simon Emanuelsson, Karolina Gilén, Susanna Ottosson, Michelle Jansson, Abdullha Fakih, Tony Sömak, Frida Nilsson Axelsson och David Lindfeldt.

De båda topplagen gav sig sedan på ett världsrekordförsök. Och Dalalaget lyckades slå föregångaren Eximus II:s rekord från i fjol så nu heter världsrekordfarkosten Eximus III med 0,657 Wh/pkm (watttimme per person per kilometer). Även Luleå var under det tidigare världsrekordet som Högskolan Dalarna satte i fjol.

Guiness World Records ska nu underrättas om bedriften.

Fotnot: Enheten för energimätningen är Wh/personkm (Watttimme per person per kilometer). Man mäter alltså hur mycket energi det används för att flytta 1 person per kilometer. Den totala användningen av energi divideras med det totala antalet passagerare.