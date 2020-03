Håkan i By förädlar och förskönar gamla fordon: "Jag vill inte tumma på drömmarna, då får man hitta en medelväg"

Under ett skärmtak står en äldre Chevrolet El Camino parkerad. På en yttervägg sitter en ekerfälg uppspikad och fungerar som slangvinda. Redan längs med vägen in mot företaget Mooneyes Sweden i By ges en klar vink av vad som väntar. Och där innanför dörrarna till verkstaden finns ett antal bilar i olika stadie av ombyggnation. Den gemensamma nämnaren är en yttre design av äldre modell som försetts med bekvämligheter från mer moderna bilar som air condition och elhissar samt motor och växellåda.

– Jag har alltid drömt om 30-tals sportbilar med moderna grejor i, säger Håkan Johansson som äger "Mooneyes".

I 25 år har Håkan arbetat med bilar, under de senaste 18 åren drivit sitt företag i By, som har som affärsidé att kunna uppfylla drömmarna hos dem som vill ha en bil eller motorcykel som sticker ut från mängden men ändå vill kunna åka på ett bekvämt vis. Det är plåten, att bearbeta och forma den som är Håkans passion.

– Jag gillar hantverket, för mig handlar det om design och form.

Det är ingen massproduktion av delar i Håkans verkstad utan det handlar mer om specialbyggen med handgjorda delar. På kundens uppdrag skapar Håkan bilar och motorcyklar. För det är en skapande process det handlar om, mer än att montera ett fordon. Här är varje detalj, hur liten den än kan synas vara, viktigt för helheten.

– Jag vill inte tumma på drömmarna, då får man hitta en medelväg, säger han.

Det handlar om att få en balans mellan vad köparen vill ha och köparens plånbok. Egentligen finns inget tak för vad som går att skapa, utan det är fantasin och ekonomin som sätter stopp.

Det var slumpen som styrde in Håkan på bilbanan. På mer eller mindre vinst och förlust drog han 1996 till Kalifornien.

– Jag blev erbjuden ett jobb där, säger han.

Hemma i Sverige hade han bland annat arbetat på byggvaruhandeln i Västanhede, och på sin fritid skruvat med bilar. I USA fick han jobb som bilplåtslagare och även en möjlighet att bygga upp ett nätverk med kontakter som han har nytta av i dag.

Namnet "Mooneyes" fick han med sig i bagaget. I USA finns sedan 1952 ett företag med namnet och precis som Håkan så arbetar det med att förädla fordon. Under sin tid i USA blev Håkan bekant med ägaren och Håkan är numer återförsäljare för det amerikanska företaget.

Efter sex år på andra sidan Atlanten valde dock Håkan att vända hem, och i Sverige så drog han i gång sitt företag. För honom var det självklart att etablera sig i By.

– Vi har 60-70 småföretag i By som stöttar varandra, säger han.

Hur många specialbyggen som rullat ut från verkstaden har han ingen räkning på. Flera av de bilar och motorcyklar som han varit med och skapat har belönats med fina priser på utställningar. Ett sådant exempel är en Ford pickup från 1932, den blev 2010 nominerad till "Årets vackraste Rod". Ett annat exempel är när Håkan fick i uppdrag att bygga om en 1960-års modell av Chevrolet El Camino. Uppgörelsen med ägaren var att Håkan skulle leverera den i samband med den stora bilutställningen på Elmia i Jönköping. Och det utan att ägaren i förväg fick veta hur den skulle lackeras. Det slutade med att bygget tog hem flest priser på utställningen det året och en mycket nöjd ägare kunde frakta hem bilen.

Det projekt som står närmast i tur att färdigställas är ett hotrodbygge, en 1932 Ford Roadster, men där Håkan för en gång skull valt att använda en plastkaross.

– Det ska bli ett budgetbygge, säger han som förklaring.

Trots att Håkan pratar om budgetbygge kommer slutnotan när allt är klart att hamna runt 500 000 kronor.