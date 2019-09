Grycksbos Ella Olsson tog första SM-guldet som junior – nu ser hon fram emot skidsäsongen

Hon var snabbast av alla i inledningen av SM-finalen i medeldistans i D20-klassen, men rasade sedan lite i resultatlistan och fick jobba sig in i tävlingen igen. Under andra halvan av loppet var Grycksbo IF:s Ella Olsson, 19, i ledning hela vägen och i mål var hon nästan minuten före tvåan Isa S Envall, Hakarpspojkarna och drygt en och en halv minut för OK Kåres Vilma von Krusenstierna på bronsplats.

– I skogen visste jag väl inte alls hur det hade gått. Jag hade bommat lite. Men jag vet ju att det brukar bommas ganska mycket, så man får inte ge upp för att man har gjort några missar. Jag gjorde ingen stor bom, säger Ella Olsson.

– Jag tog det kontroll för kontroll, och sen när jag kom in mot mål hörde jag min syrra skrika på långt håll. Och hon brukar göra det när det har gått bra. Så det var kul att springa på upploppet. Sen fick ju göra höra att jag ledde också. Men det var åtta tjejer bakom och det var ju de som hade sprungit snabbast i kvalet.

Ganska snart började dock Ella Olsson förstå att det skulle räcka riktigt långt. Bara ett par av tjejerna bakom hade möjlighet och nå henne, och vid förvarningen, cirka fyra minuter från mål, var försprånget nästan en minut.

– Jag visste att jag hade sprungit bra från förvarningen och in, så jag kände att de inte skulle ta mig där. Isa sprang i och för sig lite snabbare än vad jag gjorde, men jag förstod att ingen skulle ta en minut.

För Ella Olsson var det första SM-guldet som junior. Hon har vunnit SM som ungdom, 2016. Det var också en av hennes bättre insatser i år.

– Det här var det bästa lopp jag gjort sedan Swedish league-tävlingen i Värmland i våras. Den var kanske ännu bättre. Men det var ju precis i början av säsongen, säger hon.

Ella Olsson har tillhört juniorlandslaget under säsongen och en annan stor framgång var när hon tog JVM-brons i stafett i Danmark i juli. Hennes bästa individuella insats på VM var på just medeldistansen, där hon slutade på tionde plats. Vinnare då var lördagens SM-tvåa Isa S Envall.

Helgen som kommer väntar europeiska juniorcupen i Frankrike med landslaget, sedan är säsongen över för Ella Olsson. Den enda stora tävling som är kvar på programmet är 25-manna, men där har Grycksbo inget lag.

– Jag skulle ju kunna springa i något kombinationslag där, men jag känner mig ganska klar nu. Nu byter jag säsong, säger hon.

Kompassen läggs åt sidan och i stället är det dags att plocka fram skidorna. Eller kanske rullskidorna, till att börja med.

Ella Olsson tävlade med viss framgång i skidspåren förra vintern och ser fram emot den kommande säsongen.

– Jag hade två pallplatser i Scandic cup förra året, säger hon och berättar att det inte är helt givet att det blir en satsning på orientering i framtiden.

– Jag vet inte. Ibland tycker jag kanske att längdskidor är roligare.

Ella, från Calle Halfvarssons Sågmyra, har dock lämnat hembyns klubb för Högbo GIF sedan något år tillbaka. Ett naturligt val eftersom hon går på orienteringsgymnasiet i Sandviken. Även Stora Tuna-orienteraren och skolkompisen Viktor Svensk, SM-tvåa i H18 på medeldistansen på lördagen, åker skidor för gästrikeklubben.

– De har en bra juniorsatsning med många åkare och engagerade ledare, förklarar Ella Olsson.

