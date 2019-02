Superstjärnans egen favoritnovell: Historien om gruvdrängen Fet-Mats från Falun – se honom läsa den högt

Ska vi som bor i Dalarna känna oss smickrade när en av Englands främsta författare, Julian Barnes, valt trakterna rund Siljan som miljö för favoritnovellen bland dem han själv skrivit, ja, den han kallar sin bästa? Under titeln ”The Story of Mats Israelson” publicerades berättelsen först i tidskriften The New Yorker år 2000 för att senare inlemmas i boken ”The Lemon Table” från 2004.

Nu kan novellen läsas på svenska i samlingen ”Citronbordet” från ifjol. Vid höstens novellfest på Kino i Lund ville förlaget Bakhåll som publicerat översättningen gärna visa upp Julian Barnes. Rent fysiskt kunde han inte närvara, så Lundapubliken bjöds i stället på Bakhålls filmupptagning från Barnes eget vardagsrum där han läser hela Israelssonberättelsen. Uttalet av svenska ord klarar han galant även om ”Hökberget” blir ”Hookberry”. Den 47 minuter långa filmen ligger tills vidare i förvar hos YouTube men kommer i sinom tid att finnas till beskådan från författarens hemsida.

Se Julian Barnes läsa sin text här:

Som introduktion till uppläsningen ger oss Barnes en intressant redogörelse för hur novellen växte fram. Historien han ville berätta var klar, men när och var skulle den utspela sig? Tankar på en kall plats någonstans i norra Europa fick honom att famla över nordtyska bygder tills han slumpmässigt kom att bläddra i en skandinavisk Baedeker från 1880-talet.

När Barnes där stötte på historien om fyndet av Fet-Mats i Falu gruva 1719 föll allt på plats. Inte bara miljön och tiden utan även novellens centrala metafor serverades honom på ett bräde, så gestaltningen tycktes självklar och det blev enkelt att skriva.

”Jag skulle gärna besöka Falun” ekar som ett manande mantra genom hela novellen. Det är apotekarfru Barbro Lindwalls replik till sågverksdirektör Anders Bodén sedan denne berättat om vad ett besök i koppargruvan kan innebära. Apotekarparet är nyinflyttat på orten som mest liknar Rättvik och frun tar ångbåten varannan tisdag för att besöka sin syster. Det är också vad sågverksdirektören har för vana att göra, inspekterande brädgårdarna upp över sjön.

Hans vana är också att guida noviser om traktens sevärdheter, vilket renderar honom sin ampra hustrus sarkasm: ”Svenska Turistföreningen borde göra dig till hedersmedlem!”

I apotekarfrun har han emellertid den tacksammaste av lyssnare. För henne pekar han ut tegelbruket och anstalten för dövstumma, han förklarar märkningen av timmer och dess olika defekter. Välvilligt och lystet spetsar hon öronen utan minsta skam över den mansplaining vi idag skulle kalla situationen: ”Jag tycker om när en man berättar för mig vad han vet”, tillstår hon frankt. Huruvida den topografiska sanningen tål grannlaga granskning av nutida inbyggare låter jag vara osagt.

Skvallret börjar löpa om spirande amour mellan dem, vilket inte hindrar sågverksdirektörens vilja till definitiv triumf inför sin beundrarinna med den osannolika berättelsen om Mats Israelsson som han därför intill fulländning repeterar för sig själv.

Men då dyker apotekarfrun inte upp!

Tjugotre år av oförlöst trånad följer, då ordning återställs, barn föds och skvallret tynar av. En slutlig återförening på Falu lasarett där sågverksdirektör Bodén ligger för döden blir till det antiklimax som nog ingen önskar sig.

Visst bjuds oss en raffinerad skildring om kärlekens ordlösa tillväxt, om dess långtidsverkande kraft som endast konvenansens hinder förmår nära.

Men är det fråga om Julian Barnes bästa novell? Och har vi egentligen anledning att känna oss smickrade som arvtagare till dessa hämmade, känslostumma varelser som saknar ord, eld och förmåga att lossa förtöjningarna när livet öppnar sig mot det riktigt stora, mot det fullkomligt vidunderliga?

Tommy Sundin

Fler berättelser inspirerade av Fet-Mats

"Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft" (1808) G.H. Schubert

"Das Bergwerk zu Falun" (1819): E.T.A. Hoffmann

”Des ersten Bergmanns ewige Jugend” (1810), Achim von Arnim

"Unverhofftes Wiedersehen" (1811) J.P. Hebel

”Liebestreue” (1810): Friedrich Kind

"Die goldne Hochzeit" (1810-12): Friedrich Rückert

”I Dalarna” (1845): Fredrika Bremer

"La miniera di Faluna" (1879): Grazia Pierantoni Mancini

"Das Bergwerk zu Falun" (1901): Hugo von Hofmannsthal, (pjäs baserad på Hoffmans novell)

Richard Wagner påbörjade 1842 också ett operalibretto med Hoffmans novell som grund, men slutförde aldrig arbetet.