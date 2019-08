Granskning: Avesta kommun har betalat miljoner till Masarna senaste åren – nu är fortsatt samarbete i fara: "Kommer vara ett krav"

Under förra veckan rapporterade tidningen om att speedwayklubben Masarna är sena med årsredovisningen även detta år (årsredovisningen för 2017 lämnades in så sent som i februari 2019) och att det fortsatt råder ekonomisk oreda i klubben.

Nu kan tidningen berätta att Avesta kommun, som beskrivs som den enskilt största sponsorn till klubben, har lagt drygt två miljoner kronor på Masarna under de senaste fyra åren.

– Vi har ett marknadsföringsavtal för att vi tycker att det varit värt det. Det har varit positivt att visa upp kommunen i positiva sammanhang och finnas med i den mediebevakning som sporten ändå har, säger kommunalrådet Lars Isacsson (S) och fortsätter:

– Jag tycker att den nivå vi legat på från kommunkoncernen har varit rimlig utifrån vad vi själva får ut av det.

I september kommer Avesta kommun och Masarna att återigen sätta sig vid förhandlingsbordet. Huruvida klubben kan räkna in ytterligare pengar till sin satsning är i nuläget osäkert.

– I avtalet har vi skrivit att föreningen ska uppfylla vissa krav för att man ska få fortsätta. Man ska bland annat ha koll på sin ekonomi.

– Om vi ska gå in med marknadsföringspengar så ska de ha koll på sin ekonomi. Det kommer vara ett krav från vår sida.

Senast ni förhandlade (2018) hade ni då koll på att de var sena med årsredovisningen?

– Nej, det hade vi inte.

Hur ser ni på det att de även detta år är sena med årsredovisningen?

– Grunden för att driva vilken förening eller organisation som helst är att man har koll på sin ekonomi. Det är klart att det inte är något bra tecken ifall man börjar bli sena med sådana saker som årsredovisningar och har likviditetsbrister.

2019 kan ju se bra ut, men till nästa år ska de satsa igen. Då gör de om samma sak som satt dem i ekonomiska bekymmer, hur ser ni på det?

– Ja, det är ju en viktig del i utvärderingen vi behöver göra. Vi behöver se att de har en preliminär årsbudget som är realistisk och har man inte det så kan vi inte gå in med marknadsföringsmedel.

– Ska du satsa mer så måste du också öka inkomsterna. Men de måste öka sina intäkter någon annanstans ifrån, för mer pengar kommer de inte kunna räkna med från oss.

När tidningen når Masarnas kassör, Monica Sand, för att kommentera marknadsföringsavtalet med kommunen är hon upprörd.

– Jag har ingenting att säga till dig. Det du håller på med är inte okej.

Vad är det som inte är okej – våra publiceringar eller?

– Det är ingen idé att jag kommenterar det.