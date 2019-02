Förbud överträds dagligen: "Oacceptabelt för miljön"

Under perioder av kyla är det många kommuninvånare som tomgångskör sina fordon under kortare, men även under längre tid.

Nu har kommuninvånare skrivit till kommunen och bett miljö- och byggförvaltningen att se till så att förbudet mot tomgångskörning efterlevs.

– När det är kallt ute står flertalet bilar med motorn igång mellan 10 och 20 minuter. Oacceptabelt för miljön, påpekar en invånare i en skrivelse till kommunen.

Miljöinspektör Tomas Skymning konstaterar att tomgångsförbudet finns i en lokal föreskrift från 2002 och att det syfte som angavs då är att skydda människors hälsa.

– Idag är förbudet viktigt även i ett globalt miljöperspektiv, säger han och fortsätter:

– Enlig föreskriften får en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst en minut i samlad bebyggelse. Det gäller självklart inte när trafikförhållandena kräver annat, exempelvis om man sitter i en bilkö och måste vara körberedd för att inte hindra övrig trafik.

Tomas Skymning berättar att föreskrifterna kommer att revideras, men att förbudet mot tomgångskörning med största sannolikhet kommer att bli kvar.

– Det är bra att invånare uppmärksammar oss och varandra på förbudet och att det är viktigt. Även om överträdelser sällan leder till direkta påföljder riskerar de att på längre sikt drabba oss alla, vår miljö och våra barn och barnbarn, konstaterar han.