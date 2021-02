Gabriel Ehrling Perers: Trendbrott för lokaltidningar inom Bonnier News – AT starkt framåt under 2020

Alla Avestabor kommer att minnas hur coronapandemin lamslog tillvaron – och hur grått allt blev därefter. Hur dagar, veckor och månader flöt i hop utan livets höjdpunkter med fester, bröllop, konserter och idrottsevenemang. Många Avestabor har behövt leva isolerade för att undvika smitta, eller har familj och anhöriga som tvingats till det. Ofta har oron varit stor.

Sammantaget går 2020 till historien som ett bedrövligt år. Men vi tog oss igenom det, och nu väntar vi tålmodigt ut den breda vaccineringen för att sedan kunna återgå till en mer normal tillvaro.

Även för den fria pressen blev covid-19 omskakande. Särskilt så för annonsverksamheten, som även om den sedan länge är utsatt för stor konkurrens från Google och Facebook fortsatt står för en betydande del av intäkterna.

Under våren 2020 permitterades såväl journalister som annonssäljare viss del av arbetstiden för att kompensera för stora annonstapp. "Peppar, peppar" så klarade sig Avesta Tidning relativt väl, men för företaget som äger AT gungade marken under fötterna.

Reportrarna fick dock snabbt återgå i full tjänst. Det krävdes "alle man på däck" för att hantera det mycket ovanliga och utdragna nyhetsläget där Avestabor förväntade sig relevant och saklig information kring pandemins framfart.

För Avesta Tidning slog pandemin till bara ett halvår in i den "nystart" som skedde i oktober 2019. Vi hade precis vänt trenden och stoppat det som varit flera år av stora prenumerationstapp. Men kriser och efterföljande lågkonjunkturer brukar slå hårt mot tidningsprenumerationer när hushållen får mindre marginaler...

Vi kände dock att vi var på rätt väg, och höll fast vid kursen: att vara en riktig lokaltidning. Även om pandemin var på allas läppar så ville vi ha ett redaktionellt innehåll som var bredare än så. Även livets glädjeämnen behövde komma fram. Kanske gjorde den grå tillvaron just detta extra viktigt?

När siffrorna för 2020 nu räknats klart står det +5,7 procent i antal betalande prenumeranter för AT. Sedan "nystarten" i oktober 2019 är ökningen 9,1 procent.

Det som lett till framgången är kombinationen av att den klassiska redigerade morgontidningen, vilken finns både på papper och som digital e-tidning, står sig stark. Och att de digitala prenumeranterna ökat markant. Ja, förra året nära nog dubblerades antalet Avestabor som läser AT digitalt (+83 procent).

Avesta Tidning har därmed återtagit den ställning där vi bland prenumeranterna samlar motsvarande var tredje hushåll i Avesta kommun. För den som är van att jämföra med papperstidningsupplagor, vilket nu inte är lika enkelt då AT finns i flera format, skulle slutsiffran 2020 översättas till närmare 4 000 exemplar eller hushåll (inkluderat digitalt och grupprenumerationer etc.).

Sett till Bonnier News Local i stort, den del av Bonnier-företagen som äger AT och 41 andra nästan lika viktiga lokal- och regionaltidningar, slutade året med ett överskott på 230 miljoner kronor. Det var välbehövligt då underskottet 2019 var nästan lika stort (208 miljoner kronor).

De samlade annonsintäkterna i företaget föll med ungefär 300 miljoner kronor, men vägdes till ungefär två tredjedelar upp av tillfälliga statliga coronastöd. Företaget sparade också drygt 400 miljoner kronor inom bland annat tryck- och distribution. En del av det sistnämnda gjorde att trycket av AT flyttades till Falun när tryckeriverksamheten avvecklades i Västerås.

Jag vill dock vara öppen med att Avesta Tidning fortsatt kämpar för att få en långsiktigt hållbar ekonomi. Och det även efter förra årets prenumerationsökning.

Till skillnad från många andra tidningar i Sverige har AT inga stora reguljära produktionsstöd från staten (vi har fortfarande så många prenumeranter att vi inte kommer i fråga för sådant, och det är vi stolta över).

Men det blev faktiskt svarta siffror på sista raden i ekonomin 2020 – ett viktigt kvitto till ägarna om att det var rätt att satsa i Avesta.

Det finns ingen naturlag som säger att en kommun som Avesta, med 23 000 invånare, även i framtiden kan bära en egen lokaltidning. Men vi tror det. Och 2020 var ett rejält kliv i rätt riktning.

Avslutningsvis vill jag därför säga tack, tack och tack.

Tack till mina kolleger på redaktionen – Katarina de Fine Licht, Stefan Ericson, Mikael Eriksson, Matilda Fors och Helena Wrete – som hittat nya arbetssätt för att på ett så "coronasäkert" sätt som möjligt fortsätta att rapportera om det som händer i Avesta.

Tack till Malin Mattsson och Anna Nord på annonsavdelningen som gjort ett hästjobb för att hjälpa våra trogna annonsörer även när covid-19 satt kassorna under hårt tryck.

Och så allra sist ett särskilt varmt tack till alla er som prenumererar på AT, på papper eller digitalt. Till er som började för 50 år sedan – eller i går! – och är med oss på lång sikt.

Avesta Tidning lever inte på lösnummer eller "klick". Tidningen finns tack vare er som tycker att Avesta behöver och förtjänar en riktig lokaltidning och därför prenumererar på den.

Nu fortsätter vi på den inslagna vägen.