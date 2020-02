Gabriel Ehrling Perers om våld i nära relationer: 100 Avestabor i mörkret symboliserar vad som behövs

Det var kyligt i går kväll utanför Avesta Galleria. För att vara februari i den uteblivna vinterns år 2020, det vill säga. Några trevliga minusgrader och en klar himmel på vilken stjärnorna en efter en tittade fram ur mörkret.

Likadant var det på torget.

En halvtimme innan manifestationen inleddes var "bara" kvinnojouren där, i sina skära lysande västar. Men de fick snart sällskap. Tjejjouren kom i lila och lika lysande västar. FRG (Frivilliga resursgruppen) i blågula. Brottsofferjouren i vita. Lions i gula...

Och Galtholmens mc-klubb bar så klart också västar, om än inte av det självlysande slaget.

Med väl valda delar av Avestas föreningsliv på plats så ramlade fler och fler "västlösa" Avestabor in. När jag halvvägs in i programmet tog ett par steg tillbaka för att ta en bild fick jag det till över hundra huvuden riktade mot den provisoriska scenen med tal och musik som på olika sätt tog sig an en av samhällets allra svåraste frågor: våld i nära relationer.

Manifestationen anordnades som den andra i raden av vad som ska bli ett årligen återkommande arrangemang. Det blev därmed också ett värdigt hedrande av minnet efter Avestabon Velmira, som mördades av sin make för ett år sedan.

Bärande i budskapet från såväl kvinnoorganisationer, anhöriga, politiker och företagsledare var hur viktigt det är att samhället finns där, så att den som är utsatt i en relation kan ta det svåra klivet över tröskeln från det egna hemmet. Ofta handlar det nämligen om det. Kvinnor som utsätts för våld (ja, det handlar nästan alltid om kvinnor...) har i regel blivit utsatta innan våldet blir dödligt.

Jenny Westerstrand, ordförande i Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer, betonade att även om den som utsätts för våld inser att den borde lämna relationen så är det lättare sagt än gjort. Man om inte tror, så i alla fall hoppas, att det ska bli bättre. Man vill inte tro att den man älskat kan göra en illa.

Det är en högst mänsklig men farlig instinkt.

Och det är därför det är så viktigt att det finns ett andra sammanhang att gå till. En kvinno- eller tjejjour som ger tröst, eller för den delen en präst. Vänner och arbetskamrater som lånar ut en soffa utan att fråga för mycket förrän vid morgonkaffet. Grannar som vågar larma polis.

Stora Ensos brukschef i Fors Richard Morén hade helt rätt när han sa att arbetet i kvinno- och tjejjourer är viktigt, men att det inte borde behövas. Men vi vet också att de alltid kommer att göra det, i en form eller annan.

Polis, rättsväsende och socialtjänst är avgörande för ett fungerande samhälle. Men de kommer aldrig själva att kunna möta alla behov. "Samhället" måste helt enkelt vara större, med föreningar i olika former, men inte minst genom helt vanliga medmänniskor.

Madeleine Ingmarstedt, kyrkoherde för Svenska kyrkan i Avesta-Grytnäs pastorat, satte ord på vad det handlar om:

– Ingen ska behöva möta våldet ensam.

Att som samhälle bli kvitt allt våld i nära relationer är knappast uppnåeligt under vår livstid. Ändå har samlingar som gårdagens ljusmanifestation stor betydelse. Avestaborna där på torget symboliserar det viktigaste, något vi faktiskt kan göra redan i dag:

Människor i västar, som finns där när det behövs. Och människor utan västar som också gör det.

Så behöver den som drabbas inte vara ensam.

BILDER: Här är Avestaborna som protesterade mot våld i nära relationer