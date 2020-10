Gabriel Ehrling Perers: Nu blir det ännu mer musik – välkomna till "Månadens Avestaartist"

När vi för ett år sedan lanserade "nya" Avesta Tidning lovade vi bland annat att bättre spegla det lokala kulturlivet.

I samverkan med våra systertidningar i Dalarna förmedlar vi även nyheter om de större kulturinstitutionerna i länet, men allra viktigast är ändå det som händer här hemma. Och vi tvingades snabbt att tänka i nya banor.

För när coronaviruset drog in över Sverige förlamade det snabbt allt vad publika aktiviteter heter. Stora idrottsevenemang fick ställas in eller genomföras utan publik. Så gott som dagligen rapporterade AT om inställda kulturarrangemang.

Det var i den vevan som Jonas Nilsson – Avestabo, musiklärare, musiker och producent – hörde av sig till AT med förslaget om en så kallad "karantänkonsert", för digital publik.

Det var ett enkelt beslut. Vi kunde riktigt känna hur Avestaborna törstade efter kulturupplevelser. Även vi på redaktionen längtade ju! För ärligt talat blev ju tillvaron väsentligt gråare när de där kulturella ljusglimtarna i tillvaron slocknade.

Varför gå över ån efter vatten? Vi förvandlade redaktionen till konsertlokal och 9 maj genomfördes den första live-konserten där ett pärlband av lokala musiker hjälptes åt att skapa en fin kulturupplevelse.

Gensvaret blev stort och med Jonas Nilsson som producent började vi kort därefter skissa på en serie med sommarspelningar. Projektet flyttade med AT till nya adressen på Kungsgatan, där Aaltos arkitektur dessutom medgav möjligheten att vid behov kliva ut på taket.

6 juni sparkade vi igång med Johannes Kotschy vid mikrofonen och hans vänner vid instrumenten. Sedan har det rullat på. Downhill Bluegrass Band, Karoline Espås med vänner, Wilma Pettersson Holmqvist och No Sleep for Lucy.

Vid samtliga konserter har insamling skett till välgörande ändamål, och utöver detta har vi även live-sänt Sjöviks folkhögskolas schlagerkonsert och årets Avesta Art-avslutning med bland annat utdelning av priset "Årets Fridolin" till Anna Risberg och Heléne Thunberg.

Många är de läsare som hört av sig och lovordat möjligheten att hemma i soffan, eller i trädgården med en telefon eller läsplatta, ta del av något så härligt som lokal live-musik. Om än i digital form. Och det är uppenbart att även om det så klart är något annat att fysiskt vara på plats, så har det digitala formatet också sina fördelar... "Publikens" storlek har varierat mellan 300 och 1000 personer per gång!

Regeringen meddelade nyligen att det inte blir någon lättnad i de publikbegränsningar som införts med anledning av pandemin. Även om det säkert kommer förändringar med tiden så kommer det närmaste året att vara starkt begränsat av corona. Och trots det måste ju livet gå vidare. Vi måste hitta sätt att hålla liv i de saker som är viktiga för Avesta.

Här ligger AT:s primära uppdrag så klart i att varje dag rapportera det viktigaste som händer i Avesta med omnejd. Men även om ingen kan göra allt så kan vi göra något lite ytterligare: Att som vi gjort med de tidigare konserterna använda det faktum att många Avestabor har för vana att besöka vår hemsida avestatidning.com

Därför lanserar vi i dag, i samverkan med den nystartade kulturföreningen Avesta Kulturscen, det vi kallar "Månadens Avestaartist".

Namnet säger egentligen det mesta. Varje månad kommer vi att presentera en lokal musiker, både i text och genom en live-konsert på avestatidning.com och i AT:s mobilapp.

Syftet är dubbelt. Dels att möjliggöra nya insatser för att lysa upp tillvaron. Dels att hjälpa Avestabor och Avestamusiker att mötas i en tid då de inte kan göra det genom konventionella konserter. Så att musiken inte tystnar.

Varje musiker som bor i Avesta – eller är uppväxt här men nu verkar på annan ort – kan aspirera på att bli "Månadens Avestaartist". Det finns ingen åldersgräns utan vi hoppas på en god blandning av erfarna och etablerade musiker samt dem som tar sina allra första steg för (digital) publik.

(Urvalet sker av en erfaren grupp lokala musiker och musikentusiaster.)

På lördagen går den digitala ridån upp. Och Månadens Avestaartist oktober 2020 heter Sara Korpela.

Bänka er på avestatidning.com lördag klockan 16:00 för en härlig stund med dragspel och irländsk folkmusik (det går givetvis också bra att se konserten i efterhand).

Allra sist vill jag säga tack! För även om AT är en anrik tidning med faktiskt växande prenumerantskara (mer om detta inom kort...) så hade vi inte klarat detta själva. Precis som med allt annat i det lokala kulturlivet blir satsningen på "Månadens Avestaartist" möjlig tack vare brinnande engagemang från Avestabor.

Det här ska bli så roligt.

Nu kör vi!

