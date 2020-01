Gabriel Ehrling Perers: I går kom det – mitt första tryckerihaveri

Även om konsten som sådan har förfinats en hel del sedan Avesta Tidning första gången utkom 1882 så är tryck och distribution av dagstidningar alltjämt ett lätt svindlande företag.

Från tryckeriet i Falun, där Avesta Tidning rullar i pressarna sedan i december, skickas 40 000 exemplar av Dalatidningar ut över en yta som är lika stor som Belgien! Därtill kommer tidningar som ska till Gävleborg och Västmanland samt en hel del fackpress.

Natten till fredag blev en stor prövning för det tappra gänget i tryckeriet. Ett av trycktornen svajade och som nödlösning trycktes blott 40 av de 48 planerade sidorna till AT. Då felet uppstod mitt i natten och sent i tryckprocessen fanns ingen möjlighet att byta plats på artiklar och annonser, utan det blev som det blev.

Detta blev så klart en otrevlig överraskning för nyhetstörstande Avestabor som frustrerat letade efter saknat material.

Men det var inget fel på sidnumreringen. Det saknades åtta sidor.

För detta vill jag nu be om ursäkt och samtidigt passa på att tacka alla läsare som tog saken med sådan ro när ni ringde redaktionen och undrade om det blivit något fel på just er tidning. Men så var det alltså inte. Det var lika illa i alla.

Konkret saknades en artikel där vi följde upp Hans Holmlunds racingäventyr i öknen... som blev en sjöblöt tillställning och veckans fastighetsaffärer. Dessa återfinns i stället i måndagens tidning. Det gör också de annonser som inte kom i tryck.

En skada som tyvärr inte går att reparera är att två tv-sidor inte kom med i tidningen. Vilket så klart var synd då vi vet att många av tidningens äldre läsare håller hårt i dessa helgen igenom.

På engelska brukar det heta att "There’s a first time for everything", eller det finns en första gång för allt. Detta var mitt första tryckerihaveri. Jag både tror och hoppas att nästa ska dröja länge.

Tack igen för allt ert överseende!

Gabriel Ehrling Perers

Chefredaktör Avesta Tidning