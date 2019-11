Fyra Dalabryggerier kämpar för sänkt skatt: "Konkurrerar inte på samma villkor"

– Svensk hantverksöl har ett pris på Systembolaget på 1300 kronor per liter ren alkohol, inräknat alkoholskatten. Genomsnittsskatten i EU ligger på 106 kronor per liter och de minsta bryggerierna har ned till 64 kronor per liter. Vi konkurrerar inte på samma villkor, säger Karin Tuvell på Walhölls Brygghus.

Om småbryggerierna skulle få igenom sitt förslag skulle det innebära att priset på småbryggeriernas produkter på Systembolaget skulle kunna sänkas med cirka 100 kronor per liter, enligt beräkningar i en rapport som Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier tagit fram.

Under måndagen var representanter från fyra mindre bryggerier i Dalarna på plats hos Walhölls bryggeri i Söderbärke när rapporten presenterades. Förutom Walhöll, var Sälens Fjällbryggeri, Beer Factory i Leksand och Oppigårds Bryggeri representerade.

Oppigårds startade för 16 år sedan i Ingvallsbenning utanför Hedemora. Företaget är ett lysande undantag i branschen lönsamhetsmässigt. Under 2018 gick bolaget med en rörelsevinst på 18 miljoner kronor. Företaget har 20 anställda och tillverkar cirka 2 miljoner liter öl per år.

Sylvia Falkeström är ansvarig för besöksverksamheten på Oppigårds Bryggeri.

– Vi kom igång i en annan tid. Det fanns 25-30 bryggerier i hela Sverige, mot 300 idag, säger hon.

På den tiden fick exempelvis nystartade bryggerier sälja sin öl via fler butiker hos Systembolaget än idag.

– Vi fick ju ett försprång och kunde börja bygga upp ett varumärke eftersom det var lite andra förutsättningar, säger Sylvia Falkeström.

Walhöll har funnits i fem år och är produktionsmässigt ungefär på den nivå som Oppigårds var vid starten. Karin och Gunnar Tuvell driver bryggeriet i sitt företag Proalia. Ölen tappar de på flaska för hand och även kapsylerna sätts på fast för hand. När produktionen är på topp kan de göra 300 flaskor på en timme. På ett år gör de 8000 liter öl.

– Vi har tre ben i företaget och tillsammans kan vi få ut en lön för oss två. Det är den verkligheten vi lever i. Med en reducerad skatt skulle vi kunna använda pengarna till investeringar för att kunna utveckla bryggeriet och använda en del som lön, säger Gunnar Tuvell.

Tre politiker fanns på plats under småbryggeriernas presentation. (S) var representerade av riksdagsledamoten Maria Strömkvist och Smedjebackens kommunalråd Fredrik Rönning. Från Moderaternas sida fanns riksdagsmannen Carl-Oskar Bohlin på plats.

Riksdagsledamöterna ville inte göra några utfästelser om det skattesänkarförslag som Sveriges oberoende småbryggerier tagit fram.

– Det är en intressant tanke som man naturligtvis får pröva. Det jag tycker är viktigt generellt är att skapa förutsättningar för att små företag ska kunna växa. Det är inte helt enkelt för små bryggerier att växa sig stora. Vi har ju exemplet Oppigårds men vi skulle behöva fler sådana, säger Carl-Oskar Bohlin.

Om skattesänkningar är den rätta vägen är för tidigt att säga. Däremot tror han att gårdsförsäljning skulle kunna vara ett steg framåt för små bryggerier i länet. Bryggerierna skulle därigenom kunna bli besöksmål.

Maria Strömkvist säger att punktskatterna på alkohol finns på grund av folkhälsoskäl. Det finns andra sätt att underlätta för företagande än att sänka alkoholskatten, menar hon.

– Möjligheten att få stöd för investeringar finns utifrån att man är på landsbygden. Det finns andra sätt att stimulera landsbygden än att börja med skatterna, säger Maria Strömkvist.