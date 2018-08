Fem heta punkter efter Brage–Öster: ”En tuff eftermiddag”

Läs också: (+) Så bra var Brage mot Öster – betyg på alla spelare

Brages kalldusch:

Matchen mot Öster började inte på bästa sätt. Carlos Gracia startade denna match på mittfältet, en position som han inte är allt för van med att spela på. Och i den sjunde minuten stod han för en rejäl tabbe. När Gracia skulle ta emot en boll på mittplan studsa den farligt iväg och fram till Simon Helg, som kunde plocka upp och sätta igång ett anfall. Helg kunde ta sig så pass långt fram att han enkelt kunde servera en Dragan Kapcevic i storform – som placerade in ledningsmålet bakom Peter Rosendal i Bragemålet.

Märkliga domarslutet – ”Det hade varit ett spektakulärt självmål”

Efter Östers tidiga ledningsmål låg Brage på för en kvittering, vilket resulterade i flera hörnor för dem grönvit-klädda. På en hörna i den fjortonde minuten markerade Anton Lundin Östers målvakt Robin Malmkvist. När bollen väl kom boxade Malmkvist bollen rakt på sin lagkamrat Månz Karlsson och in i mål. Självmål alltså. Problemet? Domaren Nermin Cisic blåste frispark för Öster. Ett tveksamt domarbeslut och C Mores kommentator Johan Lederman sammanfattade händelsen med: ”Det hade varit ett spektakulärt självmål”.

Christian Kouakous debut i Bragetröjan

Allsvensk debut vid 16 års ålder och senast 26 mål på 38 matcher för Nyköping BIS i division 1. Då var då och nu är nu. I Christian Kouakous debutmatch för IK Brage gick det betydligt tyngre. Öster var det laget som kontrollerade större delar av matchen och Brage hade svårt att skapa några riktigt farliga omställningar, vilket gjorde Kouakou hyfsat osynlig i offensiven. Men han skulle få sina lägen. Först i den 60:e minuten kom anfallarens första skott på mål – ett alldeles för svagt sådan, rakt på Östers Robin Malmkvist i målet. Ytterligare en chans fick han i den 85:e minuten. Ett fint uppspel, som Kouakou elegant kunde ta ner på bröstet, gav honom ett ypperligt läge att spräcka båda hans egna och lagets nolla. Tyvärr var avslutet svagt även denna gång – rakt på Malmkvist.

Brages svårigheter

Detta var helt enkelt inte Brages match detta. Öster gjorde det bra och imponerade med sitt effektiva presspel, som ständigt gjorde det svårt för Brage att få igång deras anfallsspel. När chanserna väl kom slarvades det alldeles för mycket i uppspelsfasen och hemmalagets anfallare kunde aldrig komma tillräckligt nära. Brages Pontus Hindrikes Bergström fick en tuff eftermiddag på vänsterkanten. Östers inspel, som skulle visa sig bli avgörande, kom från just vänsterkanten där hemmalaget kändes allmänt svaga.

Nyförvärven med speltid

IK Brage har legat i under detta transferfönstret – under veckan presenterades även André Kamp. En offensiv mittfältaren från Kristianstad FC som arbetar hårt för sitt lag. Tyvärr blev det hårt mot hårt under lördagens match. Kamp fick hoppa in i den 80:e minuten men hade svårt att göra något avtryck i matchen då större delar av laget redan hade gett upp när nyförvärvet byttes in.

Statistiken

Brage–Öster: 0-4 (0-1)

Målen: 0-1 (Dragan Kapcevic 7') 0-2 (Dragan Kapcevic 53') 0-3 (Carl Johansson 74') 0-4 (Gustav Ahrn 91')

Avslut: 3-4

Hörnor: 9-5

Gula kort: 0-1

Röda kort: 0-0