Flytten från miljonlägenheterna ska ske i turordning: "Det rör sig om två veckor"

Igår skrev tidningen om att de boende i bostadsrättsföreningen Årummet strax efter att de flyttat in fick besked om att de måste flytta ut igen. Anledningen var att det upptäckts att det finns brister i stommens planhet under vissa av golven i fastigheten. Åsa Svedjetun, projektledare på Diös vill nu förtydliga att renoveringen kommer att ske i turordning och alla i huset kommer alltså inte att tvingas flytta ut samtidigt och under hela renoveringsperioden.

– Det rör sig om två veckor per lägenhet. De kommer att renoveras i turordning och den sista kommer att vara klar vecka 48, säger Åsa Svedjetun.

– Felet är så litet att man inte upplever det när man går på golvet. Men det upptäcktes vid en kontroll och måste åtgärdas, säger Åsa Svedjetun.

Situationen med renoveringen är ingenting man hade önskat men styrelsemedlemmen Klas Ivert är ändå positiv.

– Det är såklart ett jobbigt läge just nu men det kommer att lösa sig. Alla har ambitionen och vet att det här kommer bli bra, säger Klas Ivert.

Bostadsrättsföreningen hade på fredag förmiddag haft ett extrainsatt möte med anledning av detta men vad de kommit fram till vill Åsa Svedjetun inte gå in på.

– Vi önskar att gå ut med information till föreningens medlemmar först innan vi informerar media, säger Åsa Svedjetun.