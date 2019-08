Falubandet NorthTale debuterar på Sabaton Open Air – hoppas inspirera unga musiker: "Vill att barnen träffas för att öva på gitarr"

Historien om NorthTale börjar redan 2009. Sångaren Christian Eriksson skulle flytta till USA och fick via sin äldre bror kontakt med Patrik Johansson, som ordande boende åt honom.

När Christian landade i Florida blev han skjutsad till baren där Patrik Johansson spelade med sitt band. Han hade i sin tur fått höra om Christians sångtalang och satte honom på prov.

– Det var på skämt egentligen. Men vi fortsatte spela efter att baren hade stängt och när Christian drog igång så blev vi helt sålda. Jag tänkte direkt att här måste vi göra grejer, berättar trummisen "Putte" Johansson.

Samarbetet lades dock på is under flera år. Men när Eriksson lämnade sitt tidigare band, uppvaktades han på nytt av "Putte" Johansson och gitarristen Bill Hudson, och de började arbeta på ett album.

Debutalbumet Welcome to Paradise släpptes den 2 augusti och bandet gör sin första livespelning på Sabaton Open Air. Sedan väntar två shower i Tokyo.

– Vi fick ett bra mottagande på albumet, vilket var väldigt kul. På spelningen i Falun blir det mycket familj och vänner, det är speciellt och jag är lite nervös, säger Eriksson.

– Det ska bli riktigt roligt, jag har nog inte spelat här hemma på 17 eller 18 år, fortsätter Johansson.

När NorthTale bildades var förväntningarna skyhöga bland fansen. Det var en supergrupp inom dagens Power metal-scen som formerade sig .

Trummisen Patrik Johansson spelade med Yngwie Malmsteen i fjorton år och har turnerat med W.A.S.P, gitarristen Bill Hudson var senast med i hårdrocks-ikonen, Udo Dirkschneiders, band och sångaren Christian Eriksson är känd sedan tidigare från åren i Twillight Force.

Bandet involverade sina fans i namnvalet och reaktionen blev enorm.

– Vi fick in 1 509 förslag, säger basisten Mikael Planefeldt.

– Det handlar om att knyta an till sina fans, något som vi verkligen vill göra. Och just nu finns det en kille vars förslag vi valde att använda och han bär med sig den historien resten av sitt liv, menar Bill Hudson.

Patrik Johansson och Christian Eriksson är uppvuxna i Falun och minns den som en musikstad, under ungdomsåren höll de till i olika replokaler och umgicks med andra musikintresserade.

Energiske trummisen, Patrik Johansson, skiner upp när han pratar om timmarna efter skolan som spenderades i musikföreningen Varpgårdens lokaler.

– Studiefrämjandet såg till så band hade någonstans att spela och kunde utvecklas. Alla städer hade ett rockhus där band kunde träffas och lära sig av varandra, vi hade Varpgården, berättar han.

– Det var så speciellt med Varpgården, man kunde hitta gamla cymbaler som "Putte" signerat och jag kommer ihåg hur coolt det var. Han var äldre än mig och hade spelat i USA, det blev en morot för oss andra som kom dit för att "repa", fortsätter Christian Eriksson.

Patrik Johansson menar också att musiklärarna spelar en nyckelroll för unga musiker.

– Hans-Erik "Hepen" Grandin på musikskolan i Falun har varit så viktigt för mig. Han lärde mig att kunna lära mig själv och såg till att jag fick spela all typ av musik, förklarar han.

De hoppas också att Sabaton Open Air kan bli en inspirationskälla för musikintresserade barn och ungdomar i Falun.

– Vi har jättemånga lokala band som är ute och turnerar men vi vill ju också att det ska komma tillbaka till att barnen träffas för att öva på gitarr eller andra instrument medan man äter limpa och dricker Oboy, säger Christian Eriksson.

Patrik Johansson minns fortfarande när Falupolitiker försökte stoppa en Black Sabbath konsert på Lugnet, 1995, och hur uppgiven han kände sig då.

– Jag var så arg och ledsen, varför vill man sätta stopp för att folk går på konsert och har roligt? Men nu när man åker till Falun ser man stora planscher på en hårdrocksfestival, det är den ultimata revanschen, menar han.

NorthTale kategoriseras i musikindustrin som Power metal, en typ av melodisk Heavy metal influerad av band som Helloween. Men de gillar inte etiketter, "det finns bara två typer av musik, bra eller dålig", citerar Patrik Johansson.

– Marknaden kallar det Power metal och vi omfamnar det. Influenserna är väldigt tydliga men idén är att ta det vidare och göra vår egen grej, säger gitarristen Hudson.

NorthTale är ett gäng musiknördar och de pratar varmt om olika album och band som de inspirerats av.

Av en händelse råkar var och en hamna ensam på en öde ö och du har bara en skiva med dig, vilken då?

Christian Eriksson: Runaljod – Gap Var Ginnunga

Patrik Johansson: Kiss – Creatures of the Night

Bill Hudson: Helloween – Keeper of the Seven Keys (Part II)

Mikael Planefeldt: Sonata Arctica – Ecliptica

Jimmy Pitts: Queensrÿche – Operation: Mindcrime

NorthTale avslutar torsdagskvällens festival, 00.45, natten mot fredag på Primo Victoria Stage.