Nu finns plan på hur Falu kommun ska spara 100 miljoner – kommunalråd: "Vi måste vidta åtgärder"

I april beslutades det att kommundirektör Pernilla Wigren skulle ta fram ett åtgärdsprogram för kommunens budget 2020. Ännu är det inte färdigt, men på tisdagen presenterades det som tjänstemännen arbetat fram för politiker på ledande positioner.

– Förslaget är att varje enskild förvaltning och sektion sparar in två procent och att vi gemensamt i kommunen sparar in en procent, säger Pernilla Wigren.

Om sådana besparingar skulle genomföras hade det inneburit att 70 miljoner sparats in i förvaltningarna och att det i det gemensamma för kommunen sparas in 35 miljoner. Utöver det beräknas i förslaget att ytterligare tio miljoner kan sparas in genom förslag från medarbetare. Den idén uppkom efter att många medarbetare hade hört av sig med förslag om hur besparingarna kan genomföras, berättar Pernilla Wigren.

– Vi har redan fått in över 350 förslag, och har tillsatt en grupp som ska se över dessa.

Innan det är bestämt hur besparingarna ska gå till, ska ett färdigt åtgärdsprogram tas fram. Sedan fattas det slutliga beslutet om hur besparingarna kommer att se ut i kommunfullmäktige i oktober.

Det som enligt förslaget ska kunna sparas in överstiger de 100 miljoner som ska sparas, något som kommunalrådet Joakim Storck (C) menar kan vara bra när de olika sparåtgärderna ska beslutas om politiskt.

– Det är ett förslag som innehåller mer besparingar än vad som behövs, men det blir säkert delar som inte genomförs, säger han.

Att besparingarna kan komma att märkas av för faluborna är Wigren och Storck överens om. På vilket sätt eller hur mycket däremot är svårare att säga något om.

– Alltid när man prioriterar ner något har någon förut tyckt att det behövs, säger Pernilla Wigren.

– Hur stora konsekvenser det får vet jag inte nu, men vi är i ett ekonomiskt läge där vi måste vidta åtgärder, säger Joakim Storck.

På tisdagens sammanträde beslutades även att inga anställda kommer att varslas. Personalstyrkan kommer ändå att minskas. Pensionsavgångar och personalomsättning är det som gör att personal kan dras ned på utan att någon tvingas gå.

– Man kanske får nya arbetsuppgifter, men det skapar en trygghet att ingen behöver oroa sig för sitt jobb, säger Pernilla Wigren.