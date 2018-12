Förbundskaptenen polisanmäld – för attack mot tränaren till Faluns OS-stjärna: "Tryckte händerna runt min nacke"

Första åket hade precis avslutats under världscupavslutningen i spanska La Seu d'Urgel 7 september.

Engelske kanotslalomtränaren Jim Jayes, som tränar svenske OS-kanotslalomatleten Isak Öhrström och slovakiskan Monika Mitasikova, tävlandes för Sverige, befann sig i videogranskningsrummet för att analysera åket.

– Vi tittade på filmen tillsammans och hittade några saker som skulle korrigeras. Det var bråttom eftersom vi bara hade en halvtimme på oss innan andra åket, säger Jim Jayes.

På väg ut från tältet stoppas den meriterade tränaren och Monika Mitasikova.

Den svenske förbundskaptenen, Sixten Björklund, vill säga engelsmannen något.

– Han ropar: "Jag vill prata med dig", säger Jim Jayes.

Engelsmannen stannar upp.

– Det var 30 minuter innan Monikas andra åk. Jag sa: "Jag har inte tid nu, vi får ta det där senare. Monika ska köra strax så vi måste gå".

Sixten Björklund köper inte förklaringen.

– Han ignorerade det fullständigt. Han höjde rösten och jag började vända mig om. Då säger Monika: "Kom, Jim. Vi måste gå" Hon förstod att det skulle bli problem.

Enligt Jim Jayes ställer sig den svenske förbundskaptenen framför honom.

– Han försökte skrämma mig genom att stå bara två centimeter framför mitt ansikte. Han skrek att han ville se min ackreditering. Han kunde inte se den eftersom den var i min ficka eftersom jag inte ville att den skulle fladdra omkring.

TV: Här attackerar svenske förbundskaptenen meriterade engelske tränaren under pågående tävling

Jim Jayes har en bandspelare på sig som är igång under incidenten och som dokumenterar hela konversationen (hör ovan).

Sixten Björklund:

"Har du en ackreditering från Sverige?

Jim Jayes svarar först ja, men ändrar sig sedan:

– No. No.

Han har en ackreditering, men den är utfärdad som gästackreditering.

– Varifrån? Kan jag få se?, säger Sixten Björklund.

Jayes svarar: "Nej!"

Då uppstår tumult.

– Han tar tag i en grej jag har runt min hals. Han drar runt mitt huvud så hela kroppen far runt. Jag ska erkänna – han skrämde mig.

Men, den svenske förbundskaptenen ger sig inte enligt Jim Jayes.

– Plötsligt kommer hans händer farande. Han tryckte händerna runt min nacke. Jag skrek bara: "Get your hands off me".

Instinktivt väljer dock Jayes att inte försvara sig.

– Det som skrämde mig mest är att i en sån här situation hade jag nog knuffat bort honom eller kanske till och med slagit till honom (Sixten Björklund). Nu gjorde jag inte det för jag vet att kanotförbundet inte hade kunnat hanterat det. De hade fått det här till att jag hade överfallit Sixten.

Händelsen går fort och bara sekunder efteråt går parterna i motsatt riktning.

Varför spelade du in hela bråket?

– Jag använder röstinspelning när jag coachar under loppen. Det har jag gjort under många år. Under stressade situationer i loppen händer saker. Det sägs saker. Efteråt sitter vi ner och analyserar vad som hänt och vad som sagts. Mina aktiva vet om att jag spelar in och det är väldigt användbart. Det är ett extra minne för att komma ihåg exakt vad som hänt.

Efteråt skickade Jim Jayes in en polisanmälan där tre andra vittnar, två tränare från andra nationer och aktiva, om händelsen.

– Monika var väldigt upprörd. Det var världscupavslutning och det här inträffar bara 30 minuter innan hennes åk. Vilka förberedelser gav det här Monika och Isak? Det är fruktansvärt. Det blir ju en mardröm för båda atleterna, säger Jim Jayes.

Engelsmannen meddelade även det svenska förbundet om händelsen.

– Jag mailade dem och berättade om incidenten och undrade vilka åtgärder de tänkt vidta ... De har fortfarande inte svarat.

Två dagar efter incidenten, den 9 september, publicerade svenska kanotförbundet istället ett kort meddelande på sin hemsida där man berättar att man fått information om en händelse där förbundskaptenen anklagas för överfall: "Kanotförbundet har pratat med kaptenen på plats och han tar helt avstånd från händelsen. Han säger att han inte överfallit någon eller utfört någon typ av våld mot personen i fråga."

Meddelandet på förbundets hemsida avslutas med att förklara att "utländske tränaren" (Jim Jayes) inte ska ha accepterat villkoren för att representera Sverige under tävlingarna och därför nekats ackreditering.

Trots att Jim Jayes är finansierad via kanotförbundet och SOK upplever han att han var oönskad på tävlingen.

– Det här är så typiskt det svenska kanotförbundet. Ingen har hört mig eller ens ringt mig. Hur kan de veta att inget hände? Det hade kunnat eskalera till ordentligt våld mellan oss. Men, jag tror aldrig att förbundet ville ha mig på plats alls i Spanien, säger Jim Jayes.

Enligt Jayes är upprinnelsen till den svenska förbundskaptenens attack att förbundet försökt tvinga honom att skriva på ett avtal där han lovade att han inte skulle ge sig på atleter i det svenska landslaget – något han vägrade.

– Det handlade om utpressning från Sixtens sida. Han ville att jag skulle garantera att jag inte skulle åsamka de andra atleterna skada eller störa dem i deras uppladdning. Varför skulle jag göra det? Jag jobbar för förbundet, har ett kontrakt med dem och har redan skrivit under att jag förbinder mig till fairplayreglerna.

Jayes fick ingen ackreditering – men var trots det på plats i Spanien.

– Jag löste det via en gästackreditering. Det var gjort på fem minuter. Jag upplevde det som ett allvarlig angrepp som insinuerade att jag skulle behandla någon illa. Det säger mer om människorna i det svenska förbundet som sätter ihop ett sådant kontrakt där jag ska intyga att jag inte kommer att jävlas, än om mig.

Falu kanotklubb har lämnat in en anmälan till förbundets disciplinkommitté där man yrkar på att förbundskapten Sixten Björklund ska stängas av i två år.

– Förbundskaptenen har fysiskt attackerat en coach som tränar två aktiva från Falun. Vi kan inte ha verksamhet under en sån här ledning. Sixten är våldsam person som inte ska ha med varken aktiva eller ungdomar att göra. Man kan inte vara förbundskapten i en olympisk idrott om man hoppar på folk, därför måste vi gå till botten med det här, säger Falu KK:s ordförande Bo Marcus Lidström.

Förbundskapten Sixten Björklunds kommentar är:

– Det som skrivs i anmälan stämmer inte överens med min upplevelse av händelsen.