Efter chefsavhopp och löneskandalen – så vill kommunalrådet Joakim Storck (C) förbättra Faluns rykte

Mer om Joakim Storck:

Ålder: 45 år

Familj: Fru och tre barn, 9, 10 och 14 år.

Om att ta över som ordförande för kommunstyrelsen i Falun: ”Det känns bra! Jag hoppas kunna hålla arbetstiden på en rimlig nivå”.

Kopplar av med: ”Alldeles för mycket. Jag tycket om utförsåkning, telemark, läser gärna romaner, spelar gitarr, har ett sommarhus utanför Avesta. Hoppas få tid att paddla kajak i Runn i sommar.”

Skrattar åt: ”Mig själv och med vänner och kollegor. Det finns en viss politikerhumor som i alla branscher. Men jag tycker det är viktigt att bidra till både lättsamma och allvarliga samtal.”

Udda sida: Kan jonglera, förut med fyra bollar, nu med tre. Var svärdexpert i ett inslag i Radio Stockholm 2005.

Om polisanmälan från Falu kommun - löneutbetalningar i många år till en person som inte jobbade: ”Det har skadat kommunen. Jag hoppas slippa fler skandaler framöver, det finns så mycket positivt med Falun som borde komma fram istället”

Om att heta Storck i efternamn: ”Det är oftast en fördel att ha ett namn som alla kommer ihåg. Men det var lite jobbigt när Sällskapsresan-filmen kom (herr och fru Storch – skrattretande karaktärer i filmen).

Det finns ett pojkaktigt drag över Joakim Storck. Med luggen liknar han Anderssonskans Kalle men 1,93 lång.

Han berättar lågmält om sig själv och sina planer i nya rollen. Han är kommunstyrelsen ordförande och leder Faluns styre med fem allianspartier.

Joakim Storck har redan tre års erfarenhet av att vara kommunalråd på halvtid. Han efterträdde Mats Dahlström (C) ett år in i förra mandatperioden när MP, S och C hade majoritet.

Tvekan över att ta jobbet var starkare då, berättar han. Han såg kommunalråd bli ”uthängda” i tidningars kommentarsfält, beskriver han.

Idag flödar hat i sociala medier.

– Men man kan välja om man vill läsa eller inte.

Han är redo att fortsätta. Åren i politiken blir en värdefull bas nu, resonerar han.

Falun ska ”fungera bra” och det som inte flyter smidigt måste gå att lösa, är Joakim Storcks motto. Ett exempel är bilköer genom centrum.

- Vi måste erkänna att det är ett problem och hitta en lösning. Men den kanske inte är fyrfilig väg genom centrum. Yrkespersoner får titta på det nu.

Han tror att arbetet med trafikfrågor blir enklare i en majoritet med borgerliga partier än med S och MP.

- Vi i alliansen ligger närmare varandra, en annan kultur kanske. Man behöver inte prata så mycket ibland, alla förstår att det är ett problem.

Inför valet 2010 gick han med i Centerpartiet.

- Jag var intresserad av politik och tänkte att jag måste ta ansvar, göra något, inte bara sitta hemma och tycka. Och jag hade röstat på Centern i flera val.

En barndom på landsbygden spelade roll för partivalet, tror han. Årjäng var hemorten de första fem åren, senare Karlstad. Dialekten har spår, rösten får liv när han berättar om hagar, skog och älgar.

Att hänga med pappa i orienteringsskogen och på skjutbanan gav fina minnen. Som pojke fick han uppdraget att släppa upp lerduvorna.

- Men jag är också uppvuxen med att man måste ta tag i saker om man vill att något ska hända. Och en tro på att det går att fixa själv.

Nu vill han engagera sig i service utanför centralorten i Falun, i samarbete med starka lokala föreningar. Befolkningen ska öka även i byarna, tycker Joakim Storck.

Han vill också lyfta frågan om ett starkare förtroende för den kommunala ledningen efter flera avslöjanden som skadat Faluns rykte. Det handlar bland annat om konflikterna mellan toppchefer.

Enda sättet att undvika djupa motsättningar är att prata med varandra, anser Joakim Storck.

Ledarskapet ska få ny tyngd, slår han fast. Den som märker ett personligt engagemang från sin chef känner också förtroende, är tanken.

- Det måste alltid finnas tid till personliga möten. Man ska inte behöva vänta till ett medarbetarsamtal nästa halvår.

Han tror också på delegering av arbetsuppgifter. Ett eget mål är att dra ner tiden för sammanträden när han inte har en viktig roll. Så tänker han klara att kombinera jobbet som kommunalråd och att vara trebarnspappa.

- Förra veckan var jag borta fyra kvällar och lördagen. Det är inte rimligt.

Han vill se mer samtal människor emellan. Ändå är intresset för teknik drivande. Det började med mopeder och motorer och fortsatte in på Tekniska Högskolan och farkostteknik. Joakim Storck ville utveckla motorer som klarade hänsynen till miljön, förklarar han.

Tidigare hade skolarbetet gått lätt. Men studietiden på KTH betydde andra krav och målmedvetenheten kom till nytta.

- Jag måste slita hårt. Många hoppade av.

Första tjänsten som ingenjör handlade om trafiksystem. Joakim Storck analyserade trafikstörningar, då i Stockholms tunnelbanesystem.

Han träffade blivande frun under utbildningstiden i Stockholm. Hon är bergsingenjör och yrket ledde till Avesta, senare jobb i Borlänge och flytt till Falun 2008.

I Dalarna läste Joakim Storck vidare som doktorand. Forskningen handlade om stålbranschens industriella utveckling. Han visar sin avhandling som nu står i bokhyllan i arbetsrummet.

Det historiska intresset för industri är levande. Joakim Storck vill satsa mer på Falun som världsarvsstad. Han ser stora möjligheter till ökad omsättning för museer, hotell och restauranger. Men då måste turister vilja stanna och inte enbart ”besöka Falu gruva och sedan åka vidare till Leksand”, förklarar han.

- När vi inte har industrier som förr får besöksnäringen betydelse för jobb och tillväxt.

Att vara problemlösare är en bra egenskap även nu, tycker Joakim Storck. Utmaningen är den samma som tidigare, att sitta med ett komplext underlag och ganska snabbt dra slutsatser.

Han räknar inte självklart med att senare kunna gå tillbaka till industrin.

- Du tappar din spetskompetens. Jag gjorde ett vägval med politiken. Men när möjligheter dyker upp gäller det att ta dem.