Är din granne politiker? Se vilka som företräder dig i Faluns viktigaste frågor

Barn- och utbildningsnämnden (ansvarar bland annat för förskolor, grundskolor, särskola och gymnasier):

Björn Ljungqvist (M),ordförande Elisabeth Rooth-Eriksson (C), 1:e vice ordförande Liza Lundberg (S), 2:e vice ordförande Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP) Claes Andersson (KD) Anton Ek (V) Berit Fredriksson (S) Susanne Höglund (C) Maud Pettersson (L) Knut C.A Scherman (SD) Tina Sjöström (M) Roger Stål (S) Leif Öskog (M)

Ersättare: Lisa Larsbäck (M) Viktor Kaustinen (M) Joakim Svensson (C) Zohreh Anhari (V) Helena Fridlund (S) Tony Björk (S) Anneli Nilsson (S) Fredrik Persson (S) Svante Parsjö Tegnér (L) Mikael Wegblad (FAP) Sonia Shirwani (KD) Matti Trogothsson (SD)

Omvårdnadsnämnden (ansvarar för äldreomsorg):

Camilla Andersson Sparring (C), ordförande Vanja Ottevall (M), 1:e vice ordförande Barbro Ödlund (S), 2:e vice ordförande Gunilla Franklin (M) Per Johan Backlund (C) Sonny Nygårds (L) Katarina Gustavsson (KD) Kent Blomqvist (S) Birgitta Gradén (S) Claes Mankler (S) Jim Aronsson (SD) Ersättare: Lisa Larsbäck (M) Eva Kyrk (M) Per Pettersson (C) Ilona Nyland (KD) Eva Norén (FAP) Pia Persson (V) Monica Jonsson (S) Mats Lissel (S) Susanne Stigsson (S) Erik Eriksson (MP) Knut C.A. Scherman (SD)

Socialnämnden (ansvarar bland annat för socialtjänst och LSS):

Anders Lindh (M), ordförande Daniel Drugge (C), 1:e vice ordförande Christina Knutsson (S), 2:e vice ordförande Helena Lindström (M) Carl Ström (M) Ersbjörs Pia Börjesson (L) Mustafa Güclü (S) Kajsa Henriksson (S) Hans Matsols (FAP) Kjell Nylén (SD) Svante Olsson (V),

Ersättare: Annette Isaksson (M) Lars-Åke Linder (M) Mats Dahlström (C) Åsa Annerstedt (C) Mia-Maja Gustavsson (KD) Eva Norén (FAP) Julia Hagström Larsson (V) Per-Erik Rapp (S) Elisabeth Gullarbergs (S) Sahur Issa (MP) Tony Källgren (SD)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (ansvarar bland annat för stadsplanering, trafik, snöröjning och näringsliv):

Anders Runström (FAP), ordförande Kent Svens (M), 1:e vice ordförande Kenneth Wåhlberg (S), 2:e vice ordförande Jon Bylund (L) Jenny Drugge (C) Susanne Martinsson (C) Tomas Andersson (KD) Monica Enarsson (S) Catharina Enhörning (M) Lars Jerdén (S) Richard Holmqvist (MP) Tony Källgren (SD) Thomas Nilsson (V)

Ersättare: Christer Carlsson (M) Andreas Johansson (M) Anders Tronshagen (M) Jonas Gustavsson (C) Elisabeth Dahlstedt (L) Benny Jernberg (KD) Salah Deesha (FAP) Erik Edquist (V) Paula Aspfors (S) Lars Nord (S) Teresia Holmstedt (S) Edris Rasouli (S) Mikael Pettersson (SD)

Kultur- och fritidsnämnden (ansvarar bland annat för bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och motionsspår):

Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande) Katarina Gustavsson (KD), 1:e vice ordförande Sofie Eriksson (S), 2:e vice ordförande Bertil Eek (M) Catharina Enhörning (M) Jan Fors (M) Britt-Marie Ahlenius-Romlin (C) Sofie Edquist (V) Linus Niklasson (S) Kristina Andersson (S) Marcus Lövblom (SD)

Ersättare: Jan-Olov Montelius (M) Anna Granath (M) Fredrik Ericsson (C) Fredrik Ernlund (KD) Tore Carlsson (FAP) Mattias Ohlson (L) Niclas Fors (V) Johan Eklund (S) Gülay Güclü (S) Kenth Carlson (MP) Zanna Wigg (SD)

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (ansvarar bland annat för bygglov och hälsoskydd):

Göte Tronshagen (M), ordförande Katarina Gustavsson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Pettersson-Frank (MP), 2:e vice ordförande Birgit Westhed (C) Tore Carlsson (FAP) Christer Pettersson (S) Kjell Nordqvist (V)

Ersättare: Åke Henriksson (C) Birgitta Hiertner (M) Börje Svensson (M) Lisbeth Mankler (MP) Inger Strandmark (L) Lilian Sundström (S) Dita Pratiwi (V)

Val- och demokratinämnden (ansvarar bland annat för kommunens arbete vid val och folkomröstningar):

Håkan Hammar (M), ordförande Jon Bylund (L), 1:e vice ordförande Anna Fält (S), 2:e vice ordförande Daniel Drugge (C) Christer Gustafsson (V) Jonas Åsenius (MP) Katarina Gustavsson (KD) Stefan Clarström (FAP) Knut C.A Scherman (SD)

Kommunstyrelsen (samordnat ansvar):

Joakim Storck (C), ordförande Mats Dahlberg (M), 1:e vice ordförande Jonas Lennerthson (S), 2:e vice ordförande Camilla Andersson Sparring (C) Maj Ardesjö (MP) Jan Fors (M) Katarina Gustavsson (KD) Roza Güclü Hedin (S) Lars-Göran Johansson (S) Patrik Liljeglöd (V) Åsa Nilser (L) Susanne Norberg (S) Mikael Pettersson (SD) Sven-Olof Ytterholm (FAP) Veronica Zetterberg (M) Ersättare: Fredrik Adolphson (C) Claes Andersson (KD) Diyar Cicek (S) Catharina Enhörning (M) Sohrab Fadai (S) Lena Johnsson (S) Tony Källgren (SD) Monica Lindh (V Björn Ljungqvist (M) Svante Parsjö Tegnér (L) Anna Strindberg (S) Carl Ström (M) Kent Svens (M) Mats Wiklund (MP) Agneta Ängsås (C)

Kommunfullmäktige (högsta beslutande organ):

Håkan Hammar (M), ordförande Maria Gehlin (FAP), 1:e vice ordförande Anna Strindberg (S), 2:e vice ordförande Fredrik Adolphson (C) Clas Andersson (KD) Camilla Andersson Sparring (C) Zohreh Anhari (V) Maj Ardesjö (MP) Åsa Brolin (V) Christer Carlsson (M) Diyar Cicek (S) Mats Dahlberg (M) Mats Dahlström (C) Jenny Drugge (C) Catharina Enhörning (M) Sofie Eriksson (S) Sohrab Fadai (S) Christer Falk (S) Jan Fors (M) Göran Forsén (M) Gunilla Franklin (M) Katarina Gustavsson (KD) Lars Jerdén (S) Lars Göran Johansson (S) Lena Johnsson (S) Christina Knutsson (S), ledamot Tony Källgren (SD) Lisa Larsbäck (M) Jonas Lennerthson (S) Patrik Liljeglöd (V) Monica Lindh (V) Björn Ljungqvist (M) Liza Lundberg (S) Susanne Martinsson (C) Linus Niklasson (S) Åsa Nilser (L) Susanne Norberg (S) Lars Nord (S) Mats Nordberg (SD) Kjell Nylén (SD) Mattias Ohlson (L) Vanja Ottevall (M) Svante Parsjö Tegnér (L) Göte Persson (C) Mikael Pettersson (SD) Thomas Nilsson (V) Mikael Rosén (M) Issa Sahur (MP) Knut C.A Scherman (SD) Abubakar Shakeel (C) Joakim Storck (C) Carl Ström (M) Kent Svens (M) Staffan Terning (SD) Jessica Wide (S) Mats Wiklund (MP) Kenneth Wåhlberg (S) Sven-Olof Ytterholm (FAP) Veronica Zetterberg (M) Agneta Ängsås (C) Barbro Ödlund (S) Ersättare: Åsa Annerstedt (C) Jim Aronsson (SD) Paula Aspfors (S) Kent Blomqvist (S) Karolina Brosché (MP) Jon Bylund (L) Kenth Carlson (MP) Stefan Clarström (FAP) Bertil Eek (M) Anton Ek (V) Monica Enarsson (S) Helena Fridlund (S) Anna Fält (S) Dietmar Gleich (L) Mustafa Güclü (S) Christina Haggren (M) Susanne Höglund (C) Monica Jonsson (S) Anna Jörgensen (FAP) Victor Kaustinen (M) Ragnar Kroona (S) Eva Kyrk (M) Julia Larsson (V) Anders Lind (M) Claes Mankler (S) Kjell Nordqvist (V) Ilona Nyland (KD) Per Pettersson (C) Elisabeth Rooth-Eriksson (C) Sonja Shirwani (KD) Tina Sjöström (M) Matti Trogothsson (SD) Birgit Westhed (C) Zanna Wigg (SD) Leif Öskog (M)

Källa: Falu kommuns hemsida falun.se