Falcon Am gav proffstränaren Fredrik Linder från Avesta första segern för året

Fredrik Linder körde in 3,2 miljoner kronor förra året. Då var segern med Zeta Wise As i Stosprintern höjdpunkten, en seger som belönades med 800 000 kronor. Zeta Wise As, som sprang in ytterligare 367 850 kronor under 2019, utsågs för övrigt även till årets fyraåriga varmblod på Dalatravet.

Efter 28 segrar under fjolåret fick Fredrik Linder vänta i nästan tre månader på första segern i år. I tisdags fick Linder äntligen vara först över mållinjen när Falcon Am vann tredje loppet på Romme. Falcon Am var favorit i loppet och vann relativt kontrollerat efter ett lopp utvändigt om ledaren.

FAKTA/Samtliga pristagare vid travgalan (segrare utsågs, men galan ställdes in)

Årets Yngre Kallblod: Gärdsjö Milla

Årets Äldre Kallblod, Sto: Stuve Sky

Årets Äldre Kallblod: Guli Rubin

Årets Treåriga Varmblod: Exodus Brick

Årets Fyraåriga Varmblod: Zeta Wise As

Årets Äldre Varmblod, Sto: Amalia Cash

Årets Äldre Varmblod: Perfect Dynamite

Årets Montéhäst: Roadscanner

Årets Lärling: Lukas L Svedlund

Årets Amatörkörsven: Ante Lisell

Årets Montéprofil: Christina A Hande

Årets Amatörtränare: Tina Lisell

Årets Körsven: Oskar J Andersson

Årets Proffstränare: Jörgen Westholm

Årets Ungdom: Malin Olsson-Blom

Dalatravets Ambassadör: Jörgen Westholm

Årets Uppfödarbragd: Lars Andersson & Roger Karlsson

Årets Ponnytravare: Månstorps Quatro

Ponnyelitveckan Wången Cup Romme: Casandra Herrmann

Ponnyelitveckan Wången Cup Rättvik: Faye Kaiskog