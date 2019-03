Hela Folkets Hus gungade – drog in flera tusen till Barncancerfonden

Anmäl text- och faktafel

Sedan 2016 har Fagersta Bluesförening anordnat gratiseventet Hela Folkets Hus gungar till förmån för Barncancerfonden. I år var inget undantag så under lördagen samlades flera hundra Fagerstabor för att lyssna på musik och skänka pengar.

– Det är fjärde gången vi kör och det känns alltid lika pirrigt. Jag tror det har vuxit lite i folkmun också, att nu vet man att det här är något som är återkommande. Och det är alltid roligt när det kommer mycket folk, inte minst för dem som spelar, säger arrangören Eigil Nielsen.

Hela eventet var alltså gratis och de åtta banden som spelade ställde upp helt ideellt. Samtidigt fick de besökare som ville ge bidrag genom att lägga pengar i bössor eller köpa t-shirts, lotter och fika.

– Vi brukar få in runt 20.000 kronor och det som swishas in. Hela grejen är ju Barncancerfonden, samtidigt som vi vill att folk ska komma och titta och ha det bra, även att de som spelar vill komma tillbaka, säger arrangören.

Under lördagen spelade Impulz, Peppran å Johan, Rory and Gang, The Apollo Creed, Freaky Fairytale Band, The Quints, Hollow C och Ol´man Band. Som alla fick publiken att jubla.

– Tanken är att försöka få med olika musikstilar som kan tillgodose de flesta. Sedan vill vi ju hemskt gärna att det ska vara lokala förmågor som kommer och visar upp sig för hemmapubliken i Fagersta, säger Eigil Nielsen.