Ensam på lyxhotellet i fyra dagar – LIF-talangen isolerad i Edmonton: "Fick en påse handsprit"

I början av december blev Emil Heineman uttagen till Junior-VM som kommer att spelas mellan 26 december och 5 januari. Uttagningen var ingen särskild överraskning då 19-årige Heineman har visat sina kvaliteter i SHL under säsongen.

Men i Leksands seger mot Brynäs 3 december åkte Emil Heineman på en tackling av Brynässpelaren Patrik Berglund där han blev liggandes kvar på isen. Han fick hjälp till omklädningsrummet och kom inte tillbaka i spel. Junior-VM var i fara för leksingen. Men han åkte med till Edmonton och när DT-sporten får tag på honom ger han lugnande besked.

– Jag mår bra efter den smällen, det är ingen fara nu. Jag var med och körde fullt ut de två sista dagarna på lägret i Sundsvall innan vi åkte, säger Emil Heineman.

Resan till Edmonton var dock inte helt problemfri för Småkronorna.

– Det blev lite flygstrul. Som jag förstod det så var det snack om säkerheten med att ha trunkarna i kabinen. Det tog ett par extra timmar, men vi kom fram till slut, säger han och fortsätter.

– När vi kom fram var det bara att kliva rakt in i "bubblan" och hotellrummet. Vi fick en påse med handsprit, masker och så var det lite kaffe och vatten i påsen. Frukosten och maten kommer till dörren som vi sedan får ta in i rummet och äta.

Så ni får inte lämna rummen alls?

– Vi får bara vara på hotellrummet. Så jag kikar lite film, tittar ikapp lite tv-serier och tittar på sportkanalerna. Sen har vi ju möten och fys via länk. Vi ska vara i karantän i fyra dagar sen drar vi igång med träningar.

Hur är det för er att vara så hårt isolerade som ni faktiskt är?

– Alla har varsitt rum, så det är så klart lite frustrerande att inte träffa någon. Men det är det som krävs för att få spela. Det är bara att acceptera och gilla läget. Att få spela turneringen är ett så pass stort mål för oss så alla uppoffringar är värt det. Det positiva med det hela är att det är ett fint hotell.

Just hotellet, The Sutton Place, är ett av de lyxhotell som användes under årets NHL-slutspel som delvis tog plats i Edmonton.

Hotellet har 313 nyrenoverade rum och ligger bara två minuter från Edmonton Oilers hemmaarena, Rogers Place.

Med andra ord har hotellet erfarenhet från liknande situationer med isolerade hockeylag. Det visar sig också i hanteringen av lagen.

– Allt sköts väldigt bra här. Vi blir väl omhändertagna. Alla mår bra och vi har inga nya fall av covid. Alla ser fram emot turneringen och vi kan knappt vänta på att få köra igång.

Hur är din känsla inför turneringen?

– Det känns bra. Jag ser fram emot utmaningen som vi står inför. Jag vill försöka njuta så mycket jag kan av varje byte som jag spelar. Det här är ju det största som vi kan vara med om som juniorer, säger Emil Heineman.