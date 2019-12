Emma Høen Bustos: Därför var 2010-talet ett bättre årtionde än vad du tror

När nyårsklockan ringer och det blir dags att skåla in det nya året har de flesta människor kanske tagit en stund att reflektera över tidens gång och den egna tillvaron.

Ett decennium går mot sitt slut, vilket oundvikligen drar tankarna till de stora perspektiven. Vad har vi åstadkommit de senaste tio åren, egentligen? Vad väntar på andra sidan årtiondet?

Dörren står på glänt in till 2020-talet. Många går med tunga steg in i det nya decenniet, oroade över de mörka moln som skymmer sikten för en ljusare framtid.

Och visst finns det grund för pessimism. Välståndsmässigt har vi det bättre än någonsin, men vän av frihet har mycket att oroa sig för: klimatet, välfärden, populismen, integrationsskulden och det allt hårdare debattklimatet.

En stundande lågkonjunktur och enorma investeringsbehov i Dalarnas infrastruktur utmanar framtidstron. Missnöjet med livsvillkoren på landsbygden får den politiska myllan att mullra.

"Systemkollapsen" är nära, påstår pessimisterna.

Men lyfter vi blicken något träder en annan bild fram. En bild som tenderar att gå förlorad när nyheter om skjutningar, budgetunderskott och centrumdöd pockar på vår uppmärksamhet.

Det decennium som vi nu lämnar bakom oss har varit det bästa i mänsklighetens historia. 28 procent av allt välstånd som någonsin har skapats, alstrades under de senaste tio åren. Under 2010-talet lämnade 158 000 personer extrem fattigdom – varje dag. Medellivslängden har ökat från 69,5 år till 72,6 år globalt.

Dalarna trädde in i 2010-talet haltandes ur den globala finanskrisen. I dag är problemet det omvända – Dalarna är Sveriges näst största exportlän per invånare och företagen skriker efter arbetskraft. I takt med det ökande intresset för att turista på hemmaplan och det allt större internationella intresset för de svenska skogarna och fjällen växer turismen i en allt raskare takt. Antalet nyregistrerade företag per tusen invånare ökar.

Och trots att en bitvis svårintegrerad grupp nyanlända invandrare har anlänt till länet har antalet invånare med eftergymnasial utbildning ökat från 29,6 i början av årtiondet till 33,3 procent i dag. Bland invånare i arbetsför ålder har fler ett jobb att gå till i dag än i början av 2010-talet, färre är dessutom långtidsarbetslösa.

Antalet anmälda våldsbrott har minskat med 20 procent sedan 2010.

Oron över de ökade klyftorna är befogad, men medianinkomsten har också ökat från 255 239 kronor per år till 309 827 kronor. De så ofta uppmärksammade fattigpensionärerna är en utsatt men förhållandevis liten grupp, 57 procent av pensionärer har högre ekonomisk standard nu än de hade när de var i arbetsför ålder.

Och trots det ökande missnöjet kring landsbygdsbors villkor finns det ljuspunkter. På tre år har tillgången till snabbt bredband ökat från under 50 procent till nästan 70 procent. Fossilfria fordon blir allt billigare och får allt längre räckvidd, det kommer inte att dröja länge förrän elbilar på allvar träder in som ett grönt och ekonomiskt alternativ även för den kör långa sträckor i vardagen. Kollektivtrafiken lämnar i delar av länet mycket i övrigt att önska, men 2010-talet var årtiondet då regionens färdmedel gick från att drivas på 9,2 procent förnybara drivmedel till hela 80 procent fossilfritt.

När det kommer till jämställdhet, har detta decennium varit helt avgörande för mäns och kvinnors frigörelse. Allt fler ser fördelarna med att leva ett liv på lika villkor, med lika möjligheter. Färre faller offer för hämmande könsroller och dalkarlar tar numera ut nästan en fjärdedel fler föräldrapenningdagar än i början av decenniet. Lönegapet mellan män och kvinnor i Dalarna minskar.

Siffrorna kommer från Warp Institute, författaren Johan Norberg, Rådet för främjande av kommunala analyser och Statistiska centralbyrån. De pekar alla i samma riktning: Att 2020-talet kommer att bli ett helt avgörande årtionde för mänsklighetens historia, inte minst vad gäller vår förmåga att hantera klimatkrisen. Men också att det mitt i det allomslutande decembermörkret ändå finns goda grunder till hopp, det gick ju ganska bra för både Dalarna och världen de senaste tio åren.

Trots allt.

En verklighetsförankrad optimism, tilltron till den egna förmågan att göra livet lite bättre för varje dag som går, är människans kanske finaste egenskap. Det är optimismen och framtidstron, inte pessimismen och dystopin, som ger oss kraft att lösa stora samhällsproblem.

Ljusare tider väntar, tro inget annat.