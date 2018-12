"Pizzabilen är vårt äventyr" – så gör du Pizza and Crust-gängets godaste adventspizza

– Det här är så roligt! Det är vårt äventyr, säger Anna Österberg.

Till vardags är hon lokförare och kör gods på Statens Järnvägar. På fritiden lägger hon upp logistiken för de event som Matupplevelse Dalarna tar sig för.

– Vi har en sådan dynamik i laget och har fantastiskt kul när vi är ute, säger hon.

I laget som kör omkring i länet och bakar vedugnsbakade pizzor finns de fyra delägarna: Henrik Hansson, Emma Sköns, Anna Österberg och Mia Österberg.

Det började med att Anna som jobbade extra åt sin brors ölbryggeri tog med sig kompisen Henrik på ett jobb. De skulle servera öl på en mässa. På väg till ölmässan märkte de inte bara att de glömt baren som de skulle servera ölen från utan också att de var en kraft när de arbetade tillsammans.

– Vi byggde ihop en bar att lastpallar, efter vägen. Och jag kände bara: Wow, vi borde göra något mer ihop, säger Anna.

Båda hade tänkt på att starta en foodtruck. Men de var väldigt dyra att köpa.

– Vi letade båda på Blocket och när jag såg pizzavagnen ringde jag Henrik som bara: "Har du också sett den?"

Gabriel Alenius som hade byggt och startat Pizza & Crust hade inte längre tid för verksamheten. För Anna och Henrik blev det perfekt att ta över ett färdigt koncept.

– Från det att vi tittade på den tog vi beslutet på en helg.

Med sig på tåget tog lokförarna (planen är att de ska bli det båda två, Henrik jobbar på bangården nu med ska också bli lokförare som Anna) med sig sina respektive: Annas dåvarande fru Mia som är arbetssökande och sköter ekonomin i pizzabilen och Henriks hustru Emma som är lärare.

Sedan gick allting fort. Gänget som inte hade några erfarenheter alls av pizzabakning fick en snabbkurs av Gabriel som satte upp pizzaugnen en sista gång hemma i sin trädgård och bjöd in sina vänner.

– Helgen efter Gabriels avskedsfest hade vi vår invigningsfest för våra vänner och helgen efter det hade vi redan vårt första event: Reggaefestivalen, Långsta Rasta, i Långshyttan.

– Oj, vad många misstag vi gjorde, säger Anna och ryser lite vid tanken. Vi var ganska glada att det var just reggaefestival med så avslappnade besökare. Vi var inte så snabba. Och vi lyckades med att släcka ner hela festivalen en stund.

Efter det lärde de sig att de måste använda vattentäta kontakter i fortsättningen...

I dag snart ett och ett halvt år senare har de fått till arbetsrutinerna och farten ordentligt.

– Nu får vi ut en pizza i minuten. Och har fått till ett fantastiskt teamwork. Det är väldigt bra att vara fyra delägare, vi har olika arbetsområden och styrkor.

Anna älskar när det klaffar: "Vad ska vi ha med oss? Undrar hur många som kommer. Hur är det med el där? Jag älskar hela det fixet."

Mia är bra på, och sköter, ekonomin. "Det känns tryggt att ha henne med." Säger mindre ekonomiska Anna och Henrik.

Henrik är visionären som tänker ut idéerna och Emma är slitvargen som inte förstår varför rast någonsin ska vara nödvändigt?

Att fixa stämningen och ordna festen är grejen för oss. Vi kommer med tält, kulörta lyktor, bänkar och bord. Och maten: pizza, eller om de som ska ha festen hellre vill ha någon annan mat.

– Då fixar vi det! Vi har nyligen köpt in muurikor och tar gärna på oss andra typer av matlagning också.

Det har blivit många event, allt från reggaefestivalen till ölfestivaler å-fest, julmarknad och 50 års kalas. Ibland annonserar de ut på Facebook och poppar upp i någon trädgård i ett villakvarter.

– Vi är som bäst när det är 50-60 personer som kommer. Då hinner vi verkligen med att ge av oss själva till kunderna, säger Henrik.

Något de tycker är bland det viktigaste.

– Det är i mötet med gästen vi är som bäst, säger han.

Ingen av dem hade bakat pizza tidigare och att det blev just pizza var bara en slump.

– Vi hade egentligen lika gärna kunnat ta över en vagn som bakade äppelpaj, säger Henrik.

Men ett genuint intresse för smak och event delade de och viljan och driva att ha något eget. Och nu vet de knepen för att få en pizza riktigt god:

– Ingredienserna på pizzan ska vara torra, säger Henrik. Färska champinjoner är ju torra, till exempel, blöta champinjoner i burk gör pizzan blöt och går bort.

Och en riktigt bra tomatsås med så mycket krydda att man bara behöver lite av den på pizzan.

– Man ska bara ana såsen den ska liksom bara finnas där och ge ett djup, säger Henrik.

En bra tomatkross är grunden i såsen.

– Krydda upp med basilika, oregano, salt peppar och mer socker än du tror. Ta det lite försiktigt med peppar, mindre än du tror. Och i med vitlök! Säger Anna.

Och en bra deg. Perers bageri i Falun bakar deras pizzadegar efter gängets recept. Degarna fryses ner och tas upp cirka ett dygn innan, och tinar och jäser sedan i lugn och ro i pizzavagnen.

Men för hemmabagaren rekommenderar de att man bakar en egen deg.

– Sedan är en bra ost jätteviktigt samt skinka och grönsaker från lokala producenter.

Vid flera tillfällen har de stått hos Murbo Anna i Borlänge.

– Då har vi förstås använt deras egen ost och en skinka från en granngård. Sådana samarbeten tycker vi är väldigt roliga och vill gärna göra mer av, säger Anna.

Vädret är en utmaning med vind, regn och snö. När Pizza and Crust gänget är ute är det bara pizzaugnen som är varm, arbetet med att baka ut pizzorna sker i ett tält framför ugnen.

– Vi har fått skaffa infravärme som vi riktar mot degen, säger Anna.

Men någon egen stationär restaurang vill de absolut inte ha.

– Nej hu, vad tråkigt! Vi älskar ju att komma ut till nya platser och skapa stämningen, säger Henrik.

Riktig högsäsong är det för pizzabagarna i maj-september, men utslaget på hela året är de på event ungefär två dagar, varannan vecka.

– SMÖF var fantastiskt, en ölfestival i Smedjebacken där pizzorna sålde som smör, säger Anna som formade runt 500 pizzabottnar den helgen. Dalarocken i Hedemora blev också en succé.

Annars kan de konstatera att det inte finns någon logik i när de säljer som mest.

– Vi åkte till hönsbytardagen i Mörtsjöbo och tänkte att det kan väl bli kul men hur många pizzor kan vi sälja? Vi sålde slut! 150 pizzor, berättar Henrik.

– Ett bottennapp däremot var Vintermarknaden i Sala med snålblåst och regn. Då sålde vi bara nio pizzor. Och vi fick kasta 150 degar.

Degen är färskvara när den är upptinad och blir sedan överjäst.

– Men vi lärde oss tidigt att det enda man inte spontant kan handla på plats om något tar slut är ju degen. Är den slut så är den slut, där måste vi ta i lite även om det inte känns bra att behöva slänga. Ibland bakar Emma bröd och fyller frysen av de överblivna degarna.

De har tre olika toppingar att välja på per event. Och alltid vegetariska, veganska och glutenfattiga alternativ.

Till glöggmingel och Pralinläsarna har de gjort två varianter av adventspizza.

– En med grönkål, skinka, ost och en god senapsdressing. Det är ju gott, juligt och funkar väldigt bra på en pizza, säger Henrik.

Den andra varianten är är vegetarisk. Där har osten och grönkålen fått sällskap av rödbetor.

Med krispiga gnistrande röda granatäpplen på toppen får pizzan extra julkänsla.

Pizzadeg

Gör en egen pizzadeg, det blir så mycket godare och är inte svårt! Den går bra att göra dagen innan också.

Recept.

Pizzadeg till fem pizzor

Mjöl 550 gram.

Vatten 330 gram.

Jäst 2,2 gram.

Salt 16,5 gram.

Smula jästen i en stor bunke.

Tillsätt vatten och salt. Rör tills jästen har löst sig. Tillsätt mjölet lite i taget och arbeta degen 5–10 minuter för hand. Forma fem stycken runda bullar, täck bunken med plastfolie och låt degen jäsa i kylen 12–24 timmar.

Det finns många sätt att baka ut en pizzabotten, kolla gärna in klipp på nätet för bästa sätt.

Tips!

När du har bakat ut degen och ska få in den i ugnen: Ta bort så mycket löst mjöl du kan innan du får in den i ugnen, löst mjöl blir lätt bränt.

En pizzaspade för att stoppa in pizzan i ugnen med är jätteviktigt. Du kan göra en själv av en skärbräda, tipsar Henrik. Mjöla in den ordentligt så att den är riktigt mjölmättad, utan att vara mjölig utanpå. Då fastnar inte pizzan utan glider lätt in i ugnen.

– Grilla den på så hög värme din ugn klarar, helst på en het pizzasten (kostar några hundralappar och finns i stora matbutiker och köksaffärer) eller på en upp och ner vänd plåt som fått bli riktigt varm i ugnen, tipsar Anna.

– Och använd aldrig kavel när du bakar pizza, säger Henrik! Jobba med tyngdlagen och fingrarna. Degen ska alltid vara rund. Från att den sätts på jäsning till den färdiga botten. Är degbollen på jäsning oval, då bli inte pizzan rund sedan heller.