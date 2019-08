Eldsjäl som brinner för rörelseglädjen – inga planer på att sluta: "Tills jag blir 90 i alla fall, minst"

Helena Grönberg har varit aktiv inom gymnastik under flera årtionden och har rest runt i bland annat USA, Europa och Asien i samband med olika gymnastikuppvisningar. Idag är hon en av ledarna på gymnastikföreningen Gymmix i Falun.

– Jag tillhör väl en av de mest ovanliga ledarna för jag har hållit på nu i 54 år. Under alla år så har jag inte slutat för jag tycker det är så roligt, säger Helena glatt.

Helena är född i Vilhelmina, uppvuxen i Avesta, har bott i Malmö och är nu bosatt i Falun. Men rörelseglädjen började i Avesta när Helena och hennes tvillingsyster sprang runt och stod på händerna som små.

– Mitt intresse för att röra mig hade jag redan som barn och det hoppas jag att alla barn idag tycker är roligt, säger Helena.

Hon bodde i Avesta tillsammans med sina tre barn och man när hon blev tillfrågad att åka iväg till Värmdö för att gå på en gymnastikledarkurs för att kunna ta över en grupp.

– Och jag var så besviken när jag kom hem. ”Det här var den värsta kurs jag har varit på”, sa jag. De hade inte en enda grammofonskiva och jag hade ju lärt mig av den förra ledaren, för hon körde ju musik på skivor.

Men hon tog över gruppen och flyttade så småningom till Falun 1967 och fortsatte även här med olika gymnastikgrupper. Det ena ledde till det andra och hon reste, i samband med diverse uppvisningar och grupper, till USA, Asien och runtom Europa.

Idag i Falun håller Helena i flertal pass i veckan. Ett av passen heter funktionell träning 55+ som riktar sig till de i 55 års-åldern och uppåt.

– Nu är jag på Britsarvsgården nere i den gymnastiksalen och där har jag grupper måndag och torsdag; måndagar har jag 3 pass efter varandra. Funktionell träning 55+ och passet är upplagt med att komma igång med rörlighetsträning, balans, konditionsträning och kör styrketräning för alla våra muskler som har med rygg, mage, armar och ben att göra. Sen går vi upp igen och kör oftast en dans för jag tycker det är så roligt att lära ut danser, säger Helena glatt.

– Då är min röst slut sen när jag kommer hem, jag pratar och tjoar under tiden, berättar hon och skrattar.

Hur många pass håller du i under veckan?

– Få se nu, jag har tre på måndag, på tisdag är det två pass, onsdag har jag två grupper och på torsdag är det en grupp. Då är vi uppe i åtta, säger Helena och skrattar.

– Jag pratade med min dotter igår, ”hur länge ska du hålla på” säger hon, ”ja tills jag blir 90 i alla fall" sa jag, minst.

Vill ni samla in pengar så ska de gå antingen till Läkare utan gränser eller Operation Smile

Gymnastikpassen är mycket uppskattade hos de deltagande och vid terminernas slut brukar en frivillig insats samlas ihop och ges, som en fin gest.

– De är så underbara, när terminen är slut då säger jag att jag vill inte att ni köper några presenter eller uppvaktar mig. Utan vill ni samla in pengar så ska de gå antingen till Läkare utan gränser eller Operation Smile. Så dit sätter pensionärerna och Gymmix in, så får jag kvitto på att de har satt in pengar, berättar Helena.

Helena är född den 20 augusti 1939 och fyller 80 år på tisdag. Men i själva verket fyller hon på onsdagen, den 21 augusti. Ett fel som uppstod via mänskligt fel i pastorsexpeditionen i Avesta. Trots det brukar hon ändå fira båda dagarna.

– Nu när jag fyller den 20:e då är jag inte hemma, då sitter jag på en båt till Helsingfors och spelar bridge, det tycker jag är roligt. Sen den 21:a då har jag bjudit in grannarna till kaffe, för de är så trevliga mina grannar här.

Så det blir ingen gympa på din födelsedag?

– Nej, men det blir väl säkert någon dans kanske, Labadu kan vi dansa, den är faktiskt väldigt rolig, säger hon med ett leende.