Test: Rullande res- och shoppingväskor allt vanligare – vi har betygsatt 8 modeller i olika prisklasser

Förr var en ”dramaten” - shoppingväskan på hjul - något för tanter eller Stig Helmer. Men nu när rullande resväskor finns i vart och vartannat hem har väsktypen fått en nytändning. Numera finns de i många olika färger och för olika smaker.

Testfakta har jämfört åtta modeller i olika prisklasser, från lyx till budget. I ett användartest bedömdes köregenskaper, hanterbarhet och regntålighet. Bäst är den överlägset dyraste väskan - Anderson Royal shopper hydro. Den är både lättpackad och stadig, har mycket bra köregenskaper och är vattentät.

Men även Epic city shopper som kostar betydligt mindre får bra omdömen. Den är inte lika gedigen och har en enklare design, men detta vägs upp av att den är väldigt lätt att dra och dessutom har reglerbart handtag vilket är bra för familjen som består av olika långa personer.

En väska som sticker ut lite designmässigt är Rolser logic 2+2. Den har två utfällbara extrahjul vilket gör att du kan skjuta den framför dig som en barnvagn. Det minskar vikten i handen – bra när väskan är tungt lastad. Tyvärr drogs slutbetyget ned av att den läckte in vatten under duschtestet. Snörlåset går inte att försluta helt och locket som läggs över låset täcker inte sidorna tillräckligt bra.

Sämsta vagnen när regnskuren är framme är Gimi Market som bland annat säljs på Clas Ohlson. Här rann det in riktigt mycket vatten under duschprovet. Granits vagn Dramaten läcker också in vatten. Den rymmer dessutom lite. En poäng med Granit-väskan är ändå att den går att lyfta av och använda som en vanlig väska utan stativet – bra för minimalister alltså.

Detta ska du tänka på när du köper en ”dramaten”:

Mer än 20 kilo blir tungt att dra nästan oavsett design, och en stor väska är lättare att packa tungt. För den som inte storhandlar kan det räcka med en liten väska. Ett chassi i aluminium är också lättare än stål.

Vill du kunna stoppa undan väskan i en garderob eller ha den liggande i bilen mellan användning - köp en ihopfällbar variant med avtagbara hjul som går att stuva undan. Tänk också på att höjden på väskan ska passa dig. Är ni två personer av olika längd som ska använda väskan är ett ställbart handtag att rekommendera – det är hemskt obekvämt att dra väskan om höjden på handtaget är fel. Väskornas max-packvikt skiljer sig åt, det kan vara bra att tänka på så att du inte packar en stor väska med låg packvikt för tungt.

Så gjorde vi testet:

Testfakta har gjort ett användartest av åtta olika shoppingväskor på hjul. Storlekarna varierar mellan 30 och 60 liter. I användartestet bedömdes, köregenskaper, hanterbarhet och regntålighet. Väskorna packades med matvaror till sin maxvikt. Därefter testdrogs de på asfalt, gräs, grus, över trottoarer och uppför trappsteg. Vi undersökte också hur lätta väskorna är att fälla, öppna och hur bra fickor, fack och extrafunktioner de hade. I regntestet duschades väskorna i cirka 30 sekunder (motsvarande en kraftig regnskur).

HÄR ÄR TESTET:

1. Andersen Royal shopper hydro

● Konsumentkontakt: senior24.se

● Cirkapris: 1 895 kr.

● Produktinformation – Stänganordning: Kardborre + lock. Färgutbud: Grön, blå, svart, röd. Max packvikt (kg)/Volym (liter): 50/56. Hjulens diameter (cm): 25. Handtagens höjd (cm): 82/108.

● Resultat från användartest: Dra på olika underlag (fullpackad): Lätt att dra på alla underlag. Inga problem med trottoarkanten. Regntest (ca 30 sekunder i duschen): Inget vatten läcker in.

● Plus: Mycket bra köregenskaper och helt vattentät. Lättpackad och stadig med många bra extrafack och fickor. Krok för att hänga på kundvagn.

● Minus: Risk att man packar för tungt i denna rymliga väska. Dyrast.

2. Cavalet 320 20

● Konsumentkontakt: cavalet.se

● Cirkapris: 249 kr.

● Produktinformation – Stänganordning: snörlås + lock. Färgutbud: Fem färger. Max packvikt (kg)/Volym (liter): 20/64. Hjulens diameter (cm): 16. Handtagens höjd (cm): 98.

● Resultat från användartest: Lite svårare på ojämnt underlag. Regntest (ca 30 sekunder i duschen): Klarar testet men konstruktionen ser osäker ut. Risk för läckage från sidan.

● Plus: Rymligt extrafack på framsidan och bra ficka på locket.

● Minus: Dålig upphängningsfunktion på chassit gör att väskan säckar. Utlovar mycket packutrymme, men känns mindre.

3. Epic city X shopper Evolution

● Konsumentkontakt: travelinnovation.se

● Cirkapris: 699 kr.

● Produktinformation – Stänganordning: Snörlås + lock. Färgutbud: Svart olivgrön, rosa, glitter. Max packvikt (kg)/Volym (liter): 20/40. Hjulens diameter (cm): 20. Handtagens höjd (cm): 78/88/98/108.

● Resultat från användartest: Dra på olika underlag (fullpackad): Välbalanserad och mycket lätt att dra på alla underlag. Stadig över trottoarkanten. Regntest (ca 30 sekunder i duschen): Inget vatten läcker in.

● Plus: Mycket bra köregenskaper och helt vattentät. Fyra lägen på handtaget.

● Minus: I minsta laget för storhandling. Sämre kvalitetskänsla. Väskan är påsig.

4. Ikea Knalla, shoppingväska på hjul

● Konsumentkontakt: ikea.se

● Cirkapris: 129 kr.

● Produktinformation – Stänganordning: Snörlås + lock. Färgutbud: Rutig (svart och vit). Max packvikt (kg)/Volym (liter): 20/42. Hjulens diameter (cm): 16. Handtagens höjd (cm): 77/87/102.

● Resultat från användartest: Dra på olika underlag (fullpackad): Vinglig redan på plant underlag och ramlar lätt när den dras över trottoarkant. Regntest (ca 30 sekunder i duschen): Inget vatten läcker in.

● Plus: Bra och genomtänkt design. Bra lock som gör väskan helt vattentät. Tre höjdlägen på handtaget. Billig.

● Minus: Sämst köregenskaper. Lätt att överlasta då väskan rymmer mycket men har låg maxvikt.

5. Gimi Market

● Konsumentkontakt: clasohlson.com

● Cirkapris: 349 kr.

● Produktinformation – Stänganordning: Snörlås + lock. Färgutbud: Röd, blå, gul. Max packvikt (kg)/Volym (liter): 30/48. Hjulens diameter (cm): 15. Handtagens höjd (cm): 102.

● Resultat från användartest: Dra på olika underlag (fullpackad): Stadig och lätt att dra, även över trottoarkanten. Låter mycket. Regntest (ca 30 sekunder i duschen): Locket sluter inte tätt och det läcker in mycket vatten.

● Plus: Stadig och rymlig. Mycket bra köregenskaper.

● Minus: Dåligt lock som varken sitter fast eller sluter tätt (går ej att dra åt dragskon ordentligt). Låter mycket när man drar den.

6. Rolser logic 2+2

● Konsumentkontakt: rolser.nu

● Cirkapris: 1 390 kr.

● Produktinformation – Stänganordning: Snörlås + lock. Färgutbud: Cirka 50 olika färger. Max packvikt (kg)/Volym (liter): 50/43. Hjulens diameter (cm): 14. Handtagens höjd (cm): 96.

● Resultat från användartest: Dra på olika underlag (fullpackad): Lätt att dra med stödhjul som bär upp väskans vikt. Går att skjuta framför sig. Regntest (ca 30 sekunder i duschen): Vatten samlas på locket och läcker in vid sidorna. Snörlåset sluter inte tätt.

● Plus: Bra köregenskaper. Tyg och detaljer känns rejäla och hållbara. Krok för att hänga på kundvagn.

● Minus: Kardborrefästet kan lossna när väskan är fullpackad. Klarar regn dåligt. Trångt ytterfack. Dyr.

7. Rusta Shopping trolley

● Konsumentkontakt: rusta.se

● Cirkapris: 129 kr

● Produktinformation – Stänganordning: Snörlås + lock. Färgutbud: Svart och röd. Max packvikt (kg)/Volym (liter): 20/36. Hjulens diameter (cm): 16. Handtagens höjd (cm): 93.

● Resultat från användartest: Dra på olika underlag (fullpackad): Bra på plant underlag men vinglar mycket när man går över trottoarkant. Regntest (ca 30 sekunder i duschen): Locket sluter tätt. Tyget lite fuktigt på insidan.

● Plus: Funkar bra på planare underlag och är hyfsat regntålig. Billig.

● Minus: Vinglig över trottoarkanter. Sladdrig känsla i tyget. Inget fack för extraprylar på utsidan.

8. Vagn Dramaten

● Konsumentkontakt: granit.se

● Cirkapris: 379 kr

● Produktinformation – Stänganordning: Dragkedja. Färgutbud: Svart. Max packvikt (kg)/Volym (liter): 15/i.u. Hjulens diameter (cm): 14,5. Handtagens höjd (cm): 57/98.

● Resultat från användartest: Dra på olika underlag (fullpackad): Ganska stadig trots små hjul. Lite obekvämt handtag. Regntest (ca 30 sekunder i duschen): Vatten läcker in genom dragkedjan.

● Plus: Funkar bra som vanlig väska. Ganska stadig att köra trots små hjul.

● Minus: Rymmer lite och går inte att packa full då den stängs med dragkedja. Saknar extrafack och andra finesser. Klarar regn dåligt.

Martina Nyhlin/Testfakta