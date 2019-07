Efter superloppet – talangen uttagen till ungdoms-OS: "Mål att vara världsetta"

På Avestavallen står sprintlöparen Zion Eriksson och tränar intervaller. Det är sista träningspasset innan landslagssamlingen. Under fredagen går flyget till Azerbajdzjan för European Youth Olympic Festival (EYOF) där det tävlas mellan 21-27 juli.

Mästerskapet är den största multi-sport tävlingen för ungdomar mellan 14 och 18 år i Europa och brukar benämnas som ungdoms-OS. Totalt skickar Sverige 41 idrottare från sex olika sporter varav Zion Erikssons sport, friidrott, är en.

Erikssons huvudsakliga gren är 100 meter och tidigare i somras tog han sista chansen att kvala in till mästerskapet. För att göra det var han tvungen att springa under tiden 10.77, en tid han aldrig hade sprungit under tidigare. Inför kvaltävlingen låg hans bästa tid på 10.80.

– EYOF var mitt största mål innan säsongen, men när jag kom till kvaltävlingen hade jag nästan lagt det på hyllan. Jag var inställd på att jag inte skulle klara det, men jag ville ändå ge allt, säger Zion Eriksson.

I försöket trimmade han sin tid med en hundradel och sprang in på 10.79, endast två hundradelar från kvaltiden.

– Då tänkte jag att jag kan nog springa lite snabbare i finalen, men det kändes ändå tufft. Jag minns att folk kom och frågade mig: "Tror du att du klarar det" och sådär men jag ville inte säga något.

Jag bara hoppade runt.

Eriksson skulle klara det. I finalen drog han på med ett kanonlopp och trots en inte helt perfekt start kom han in i mål på 10.64. Ett personbästa med över en tiondel och långt under kvalgränsen.

– Jag var taggad och sprang bara. Jag har känt att jag har det i mig men när jag kom in i mål och såg min tid blev jag chockad, jag bara hoppade runt.

Trots att kvalgränsen var slagen, med marginal, så fanns det fortfarande ett problem. Sverige tar bara ut 12 friidrottare till truppen för Ungdoms-OS.

– Jag visste att det inte var säkert att jag skulle få åka och jag hade heller ingen känsla om hur det skulle gå. Jag gick och väntade i två dagar på att få ett samtal, det var jobbigt.

Men samtalet kom och i helgen ska Zion Eriksson dra på sig landslagsdressen igen. Tidigare har han gjort en träningslandskamp för Sverige men EYOF blir det första mästerskapet.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Mitt mål är alltid att vinna, men jag vet att det kommer vara svårt. Så först ska jag försöka ta mig till finalen, säger han.

Erikssons tid på 10.64 är inför tävlingen den nionde bästa i Europa. Bästa tid ligger på 10.46. Trots att det krävs en förbättring på nästan två tiondelar är Zion Eriksson positivt inställd.

Jag brukar tänka på vad som hade hänt om jag inte hade börjat med löpningen.

– Det är inte säkert att alla dom bästa är med och att dom dessutom slår personbästa. Så om jag pressar mig ner runt 10.50 har jag chans att vinna, men det kommer bli tufft.

Zion Eriksson började med löpning redan som åttaåring och är idag sjätte bästa löpare i Sverige på sin distans. Men valet att börja med friidrott har inte alltid varit självklart.

– Jag höll på med fotboll och tennis när jag var mindre men jag tröttnade på det. Mamma ville ändå att jag skulle hålla på med någon idrott och frågade vad jag ville göra och då sa jag att jag ville springa, säger Zion Eriksson och tillägger:

– Jag hatade det i början, mamma fick tvinga mig till träningarna. Jag kände ingen och var ganska blyg, men jag kom över det ganska snabbt. Jag brukar tänka på det ibland, vad som hade hänt om jag inte hade sagt att jag ville börja med löpningen.

Han började sin karriär i Avestaklubben IK Stål. Men som enda löpare i sin ålderskull fanns inte möjligheterna att satsa fullt ut och idag tävlar han för Täby IS.

– Jag var lite för ung för de äldre och för gammal för de yngre, så det vart lite ensamt. Sen kände jag att jag inte kunde få ut tillräckligt och då valde jag att byta till Täby IS där jag hade några kompisar sen innan.

Då kände jag att det var det här jag verkligen ville hålla på med.

Trots att friidrotten har varit en stor del av Zion Erikssons liv var det inte förrän för två år sedan som han bestämde sig för att satsa fullt ut.

– Jag vann både 60 meter och 200 meter på ungdoms-SM 2017, då kände jag att det var det här jag verkligen ville hålla på med. Det var inte bara det att jag vann utan att allt var så kul. Miljön, upplevelsen och allt runt omkring.

Ungdoms-OS i helgen är bara ett steg på vägen för Zion Eriksson som har siktet inställt på världstoppen.

– Jag känner att jag har tagit steg hela tiden och EYOF är ytterligare ett. Mitt mål är att någon gång vara världsetta och förhoppningsvis vinna några titlar också, säger Zion Eriksson.

Ett annat dalanamn som kommer att ställa upp i ungdoms-OS är cyklisten Julia Lyngbaek, hon kommer att tävla i landsvägscykel.