Efter succésäsongen – nu ska LIF-talangen etablera sig i SHL: "Har mycket hockey i mig"

Leksands IF gick under måndagen på is. Efter ett träningspass med bra fart i, så träffade Sporten succétalangen Emil Heineman utanför arenan. Han har varit på is tidigare under sommaren, men måndagens pass var det första med hela truppen på plats.

– Det kändes riktigt bra tycker jag. Många var laddade och det var bra fart, det är kul att vara igång, säger han.

Ungefär tio stycken spelare har varit på is tillsammans med Emil Heineman tidigare. De träningspassen har varit frivilliga och mest handlat om att få in känslan på skridskorna efter en sommar av barmarksträning.

– Det var lite frivilligt då, men det är bra för att det inte ska vara helt nytt när vi kliver på de gemensamma passen.

Måndagens träning var uppdelad i två sejourer, med ett uppehåll för att spola isen som mellanakt.

– Vi började med att komma in i positioner i försvarsspelet så att det ska sitta i ryggmärgen och det tycker jag är väldigt bra. I andra delen av träningen körde vi lite mer spel och fart, passningar och sånt där, det var en bra kombo, säger Heineman.

Emil Heineman – som blir 19 år i november – kommer från en supersäsong i Leksands J-20 som gjorde en bra säsong, fram till att den avbröts till följd av coronavirusets utbrott. Leksands J20-lag var tvåa i serien med bara två omgångar kvar till slutspelet.

Oavsett hur det blir med publik så är det hockeyn vi måste fokusera på

För Heineman innebar framgångarna i juniorlaget att han fick göra framträdande i A-laget. Totalt blev det elva matcher i SHL förra säsongen.

I och med det fick han ögonen på sig och såg länge ut att lämna Leksand, vilket inte blev fallet.

– Det var lite fram och tillbaka och det är skönt att ha tagit beslutet, så nu är fokus här. Vi har en viktig säsong framför oss. Oavsett hur det blir med publik så är det hockeyn vi måste fokusera på och det ser jag fram emot, säger han.

Säsongen 2020/2021 kan innebära fler framgångar

– Absolut, jag har mycket hockey i mig och jag ska försöka ta bevisa det också. Jag ska ta de chanserna jag får.

Vad blir viktigt för dig för att kunna etablera dig?

– Att fortsätta vara mig själv och vara jobbig att möta med mycket skridskoåkning, men samtidigt våga spela där ute och använda mina offensiva kvaliteter.

Emil Heineman är också uttagen till U-20-landslagets träningsläger i Uppsala. De kommer träffas den 24 augusti och bland annat spela träningsmatcher mot Almtuna och Enköping.

– Det blir kul att få mäta sig med de bästa i åldersgruppen och försöka visa upp sig. JVM är självklart ett mål, det har man sett och drömt om sedan man var liten. Det kan bli en riktig upplevelse och jag ska försöka ta den platsen, säger han.