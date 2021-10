Efter huvudtacklingen på Ahnelöv – Timrås syndabock bad om ursäkt: ”Känns inte alls bra”

Han var ett av de stora namnen inför drabbningen – men Viktor Lodin fick lämna isen redan efter knappa kvarten i mötet med Leksand.

En tackling på Jonas Ahnelöv i Leksands zon tog mot huvudet och Lodin fick matchstraff som följd.

Efter matchen lämnade han arenan snabbt – och var självkritisk.

– Jag kommer in feltajmad, fel i situationen ... det är solklart. Det känns som att tacklingen tar i första axeln, men sedan i huvudet, och mina skridskor lyfter lite från isen. Han böjer sig lite, men det spelar egentligen inte någon roll. Det är olyckligt och jag hoppas det är okej med Ahnelöv, säger han efteråt.

Hans matchstraff fick stor påverkan på matchen då Timrå tvingades stuva om i formationerna och kom helt ur balans. Leksand vann med hela 8–3 till slut.

– Det känns piss såklart. Det känns som att de fick lite fördel i matchen och kunde göra 2-0. Det känns inte alls bra att sätta laget i den situationen och jag bad om ursäkt till laget också. Jag har bett om ursäkt till Ahnelöv med. Det känns inte bra alls.

Jonas Ahnelöv utgick efter händelsen och kom inte tillbaka i matchen.

– Det är en huvudskada, säger Leksands huvudtränare Björn Hellkvist om hans status.

Även Timråtränaren Fredrik Andersson var kritisk till sin adepts agerande.

– Klantigt och onödigt att gå in i den där situationen så som han göra. Man ska spela fysiskt, men man måste komma in rätt. Där gick Viktor in helt fel och det går inte att försvara på det sättet. Tråkigt, men det viktigaste är att det inte blir några skador på Ahnelöv.