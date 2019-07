Efter fjolårets värme – nu väntar sämre förutsättningar i Vansbrosimningen: "Förra året var extremt"

När Vansbrosimningen 2018 gick av stapeln var det goda förutsättningar. Temperaturen låg på 19 grader och vattenströmmarna var svagare.

Men sådana förutsättningar ser det inte ut att bli i år.

–Vattentemperaturen har legat runt 16 grader och det är lite högre vattennivå i år vilket gör att strömmen kommer kännas starkare. Så det är inte lika gynnsamt i år, säger Theres Johansson, kommunikatör på Vansbrosimningen.

Men en temperatur på 16 grader är inget ovanligt.

– Det är inte kallare än vanligt, i fjol var det ovanligt varmt. Det som skiljer är att det är lite kallare i luften, men förhoppningsvis blir det lite varmare imorgon, säger Johansson som inte tror att det kommer att påverka simningen:

– Det är väl bara att fler kommer behöva värma sig efter (skratt).

I skrivande stund är det 12 861 simmare anmälda, varav drygt 6 000 kommer simma imorgon. Något färre än vad det har varit tidigare år.

– Vi hoppas på att det kommer trilla in fler under dagen. Det går också att anmäla sig på plats fram till en timme innan start, Säger Theres Johansson som tror att det blir en härlig dag:

– Vi kan vänta hos rolig tävling och en skön folkfest.