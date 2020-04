Dramatisk ökning av antalet varsel i Dalarna – från 184 till över 1 000 på bara två veckor: "Kommer bara att fortsätta"

"Vi har inte sett någon särskild påverkan av corona hittills". Så sa Maja Erlbacher, varselansvarig för Dalarna vid Arbetsförmedlingen, i en artikel i DT den 30 mars.

Då kunde man räkna till totalt 184 varsel i länet under mars månad, varav två tredjedelar kommit in under en och samma vecka.

- Det är inte så vanligt att en så stor del av varslen kommer in under en kalendervecka, konstaterade Maja Erlbacher.

Och det skulle visa sig bara vara början på vågen.

På knappa två veckor har siffran stigit dramatiskt och enligt Arbetsförmedlingen handlar det nu om totalt 1 069 personer i Dalarna som varslats mellan den 1 mars och den 12 april.

Det är sex gånger så många jämfört med hela mars och april 2019, då totalt 171 personer varslades om uppsägning.

– Under ganska lång tid såg det ju ganska lugnt ut i Dalarna jämfört med resten av landet. Men det som vi ser nu... Det här är en ökning som bara kommer fortsätta tyvärr. Vi kommer komma ikapp resten av landet, säger Eva Cooper, regionchef för Företagarna Dalarna.

- Så det är tuffa tider vi går mot, absolut.

Hon berättar att det finns en stor oro bland deras medlemmar.

– En hel del förändrades ju från en dag till en annan och det finns en stor oro hos många. Det är ju livsverk som i många fall riskerar att försvinna helt och hållet, säger hon.

– Att behöva varsla personal är dessutom en väldigt stor sorg för en företagare. På mindre företag är man ju ofta som en familj, och ibland en faktisk familj. Så det är klart att det är känslomässigt.

Eva Cooper menar att det nu, mer än någonsin, krävs att man jobbar tillsammans.

– Det krävs verkligen ett ordentligt samarbete mellan näringslivet, kommunen, andra aktörer och myndigheter för att komma igen. Det finns ju ett antal företag som har ett ökat behov av personal, både inom vård och omsorg men även de industrier som tillverkar eller börjat tillverka skyddsmaterial. Och då gäller det att vi har bra kanaler för att kunna matcha ihop och hjälpa dem att hitta ny personal, säger hon.

– Samma sak gäller de gröna näringarna, alltifrån skogsplantering till bär och så vidare, som kommer ha ett väldigt stort behov av att matchas med rätt personal. Och det är den väldigt viktiga utmaningen just nu – att få till matchningen så att människor inte hamnar i arbetslöshet och så att de företag som kan anställa kan växa så att vi inte får en ännu större kris än i dag.