DOKUMENT: Tusses resa från Moraparken till Eurovision – känner du igen Sveriges nya favorit?

Det stod tidigt klart att Tusse var en talang utöver det vanliga. Redan som barn började han tävla i musik och kuska runt på olika talangtävlingar.

Hans första stora framgång kom 2017 då han som 15-åring vann den rikstäckande tävlingen Årets Stjärnskott.

Vid finalen av Årets stjärnskott, som avgjordes på en Viking Line-båt, bjöd Tusse på ”Hallelujah” av Leonard Cohen.

– Det kändes helt sjukt när jag vann, jag vann inte min deltävling i Gävle. Då fick jag ett wildcard till finalen. I finalen var det fjorton deltagare och mitt namn ropades upp sist till dagsfinalen med de fyra sista. Och sen vann jag. Det är jättehäftigt, förklarade en överlycklig Tusse efteråt.

I januari 2018 var Tusse med i Talangjakten i Mora – som han också vann. Enligt en artikel i Mora Tidning golvade Tusse alla i Moraparken med sitt framträdande – även den gången med ”Hallelujah”.

– Man får en sådan boost av att uppträda. Sedan gör jag det för responsen från publiken. Lyckas jag bara få en person att känna något när de hör mig har jag gjort mitt jobb, berättade Tusse i en intervju efteråt.

”Chansen är stor att Tusse är ett namn man bör lägga på minnet framöver”, fortsatte artikeln.

Och man kan väl säga att skribenten fick rätt.

2018 var året då det var dags för Tusse att på allvar presentera sig för Sverige.

Som 15-åring klev Tällbergsbon in i juryrummet i TV4:s underhållningsprogram Talang.

Tusse framförde Bob Dylans ”Make you feel my love” och fick stående ovationer från både juryn och publiken. Men när hyllningarna lagt sig var han själv besviken. I programmet brister han ut i tårar.

I en intervju efteråt förklarade han:

– Helt ärligt var jag så besviken. Jag hade tränat väldigt mycket de timmarna innan jag fick kliva upp på scenen och hela veckan innan. Men på scenen blev det inte alls lika bra. Det var därför jag började gråta, det blev en sådan stor kontrast mellan hur jag tyckte att det gick jämfört hur de tog emot det.

Talangjuryn höll dock inte med. Det blev ett ”rungande ja”.

– Vilken sagolik röst du har, och vilken musikalitet. Du är en oslipad diamant, sa jurymedlemmen Alexander Bard.

I den direktsända semifinalen valde den nyblivna 16-åringen att återigen framföra ”Hallelujah”. Och det gick hem hos tittarna. När det var dags att summera röstningen stod det klart att Tusse var en av de tre som hade fått flest röster.

Det blev dock ett fall på mållinjen. Sångerskan Frida Green och trixande hunden Vega gick, tillsammans med matte Marianne, vidare till finalen.

Men det var inte det sista som tv-tittarna fick se av supertalangen.

Den här gången skulle han få sin revansch.

Sommaren 2019 tog sig Tusse an Idol. Redan i säsongspremiären golvade han hela juryn, och med sin tolkning av Bruno Mars ”Locked out of heaven” tog han sig direkt vidare i tävlingen.

– Jag har drömt om det här sedan jag var sju år gammal. Jag har kollat på Idol i tio år, berättade en då 17-årig Tusse.

Idoläventyret kunde dock ha börjat bättre. Tusse fick en jobbig start i sin första fredagsfinal. På grund av tekniska problem började låten spelas för tidigt – innan artisten hunnit ut på scen. Efteråt bröt han ihop i tårar i TV4:s direktsändning.

– Jag fick panik, blackout. Det enda jag tänkte på var: ”ta dig samman, gråt inte, vänta tills du gått av och göm dig”, berättade han dagen efter.

Men sedan gick det som på räls. Fredag efter fredag haglade hyllningarna över Tusse. Han fick höra att han var ”en fantastisk talang” med ”stora saker framför sig”, men när det började närma sig final öppnade artisten upp om Idol-cirkusens baksida.

– Man har mått piss vissa dagar. Det känns lite otacksamt att folk röstar mig vidare och sedan mår jag dåligt när jag egentligen ska må som bäst. Det har varit så onaturligt att vara borta från familjen och vännerna.

Stressen och pressen gjorde att Tusse började tvivla på sig själv. När tidningen träffade honom kvällen före Idolfinalen berättade han:

– Det gör mig extra glad att svenska folket tror på mig. Jag tror inte på mig själv ett dugg. Hade du frågat mig för ett år sen om jag kunde sjunga hade jag sagt ”Hell yes”, nu är jag inte ens säker på om jag kan ta ton. Så illa är det.

För svenska folket var det dock inget snack om saken. Tusse röstades fram som nummer ett och blev den yngsta manliga deltagaren att vinna Idol någonsin.

Kort efter finalen begav han sig ut på tackturné och vinnarlåten ”Rain” släpptes och seglade upp på listorna. Sedan dess har han släppt ytterligare fem singlar, varav två på svenska. Ett fullängdsalbum på engelska är på gång.

Tusse, som satsar på att ta studenten från musikgymnasiet Rytmus i Borlänge sommaren 2021, hann knappt återvända till skolbänken innan det var dags för nästa äventyr.

Hösten 2020 kom beskedet att artisten skulle delta i Melodifestivalen. Dåvarande mellogeneralen Christer Björkmans invit kom redan under Tusses tid i Idol.

– Han var redan övertygad. För honom handlade mer om vilken typ av sound jag skulle ha, soul eller powerballad, berättade Tusse efter ett Idolframträdande.

Det blev låten ”Voices”.

– Det är en så jäkla viktig låt. Budskapet är bärande. Den handlar om gemenskap, utanförskap och rätten att göra sin röst hörd. I de här coronatiderna är det säkert fler än någonsin som känner igen sig, har han sagt.

Numret i Melodifestivalens tredje deltävling tog Tusse direkt vidare till final. Efter uppträdandet blev han snart förhandstippad vinnare och låten blev en av de mest spelade på Spotify i Sverige.

– Jag är ju debutant i Mello – nybörjare, underdog och allt det där. Så jag tänkte väl att ”fixar vi andra chansen är jag nöjd”. Men att få såhär mycket bra respons, och att folk lyssnar på låten så här mycket – det är overkligt, sade Tusse när tidningen hälsade på hemma i Tällberg.

I finalen vann Tusse och ”Voices” både tittarnas och den internationella jurygruppens röster. Han vann stort – och historiskt – med hela 57 poäng mer än tvåan Eric Saade och utsågs därmed till 2021 års svenska representant i Eurovision Song Contest i Rotterdam. Drygt 2,9 miljoner tittarröster är ett nytt rekord för en artist i Melodifestivalen.

– Det är en stor ära att få representera Dalarna i den här tävlingen och att få ta hem sångfågeln till Tällberg.

